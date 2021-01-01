

تويوتا ترفع أسعار كورولا 2021 للمرة الأولى منذ طرحها تويوتا ترفع أسعار كورولا 2021 للمرة الأولى منذ طرحها

أعلنت شركة تويوتا إيجيبت الوكيل الحصري للعلامة التجارية تويوتا فى مصر، زيادة أسعار فئات كورولا 2021 التي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان المدمجة.



وأوضحت الشركة عبر بيان أسعار حصل كونتكت كارز، على نسخه منه، عن زيادة تراوحت بين 5 آلاف و16 ألف جنيه على جميع فئات كورولا السيدان والهايبرد في السوق المصري وتعد هي الزيادة الأولى منذ طرح طراز كورولا الجديد في ابريل 2019.



وأشار البيان إلى أن الأسعار الجديدة تطبق على جميع فئات كورولا بدءً من اليوم 14 ديسمبر 2020 ويستثنى من السعر الجديد من قام بالحجز السيارة قبل هذا التاريخ.

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ارتفعت قيمة تويوتا كورولا المزودة بناقل حركة يدوي إلى 295 ألف، بدلًا من 290 ألف جنيه.وتحركت أسعار الفئة الأولى المزودة بناقل حركة أوتوماتيك إلى 320 ألف بدلاً من 315 ألف جنيه والفئة الثانية زادت من 318 ألف إلى 323,500 ألف جنيه، سعرت الفئة الثالثة بـ 355 ألف بدلا من 350 ألف جنيه ووصلت سعر الفئة الرابعة إلى 358,600 بدلا من 353,600 جنيه.أما الفئة الخامسة ارتفعت إلى 385 ألف مقابل 380 ألف جنيه في السابق، والفئة السادسة سجلت 405 ألف بدلا من 400 ألف جنيه.وحصلت الفئة الأعلى تجهيزا على زيادة 10 آلاف جنيه لتصبح 460 ألف بدلاً من 450 ألف جنيه.كما ارتفع أسعار النسخة الهجين من تويوتا كورولا وسجلت 567 ألف بزيادة 7 آلاف جنيه للفئة الأولى ووصل سعر الفئة الثانية لـ 616 ألف جنيه مسجلة زيادة 16 ألف جنيه.وتعتمد تويوتا كورولا 2021 على محرك من أربع اسطوانات، سعة 1.6 لتر يولد 120 حصان وعزم دوران 154 نيوتن.متر ومتصل بصندوق تروس CVT اوتوماتيك.