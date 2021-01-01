فيات تعلن أسعار تيبو 2021 في السوق المصري

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فيات تعلن أسعار تيبو 2021 في السوق المصري

أعلنت شركة "داينامكس أوتو" الوكيل الحصري للعلامة التجارية فيات فى مصر، زيادة أسعار موديلات تيبو 2021 التي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان المدمجة.

وأوضحت الشركة عبر بيان أسعار حصل كونتكت كارز، على نسخه منه، عن زيادة 7 آلاف جنيه على جميع فئات تيبو السيدان والهاتشباك في السوق المصري.

وتأتي فيات تيبو بخيارين من المحركات الأول من أربع اسطوانات، سعة 1.4 لتر يولد 95 حصان وعزم دوران 127 نيوتن.متر ومتصل بصندوق تروس يدوي ست سرعات.

المحرك الثاني رباعي الاسطوانات، سعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان وأقصى عزم دوران 152 نيوتن.متر وينقل القوة للعجلات صندوق تروس أوتوماتيك من ست سرعات.

فيما يلي أسعار فئات فيات تيبو بعد الزيادة:-

صورة الخبر: فيات تعلن أسعار تيبو 2021 في السوق المصري

المصدر: كونتاكت كارز

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