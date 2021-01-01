فيات تعلن أسعار تيبو 2021 في السوق المصري

أعلنت شركة "داينامكس أوتو" الوكيل الحصري للعلامة التجارية فيات فى مصر، زيادة أسعار موديلات تيبو 2021 التي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان المدمجة.
وأوضحت الشركة عبر بيان أسعار حصل كونتكت كارز، على نسخه منه، عن زيادة 7 آلاف جنيه على جميع فئات تيبو السيدان والهاتشباك في السوق المصري.
وتأتي فيات تيبو بخيارين من المحركات الأول من أربع اسطوانات، سعة 1.4 لتر يولد 95 حصان وعزم دوران 127 نيوتن.متر ومتصل بصندوق تروس يدوي ست سرعات.
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