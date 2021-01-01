أعلنت مجموعة فولكس فاجن العالمية عن اعتزامها تطوير منظومة التعليم الفني بمصر، وتطوير الشباب للنهوض بهم، ورفع مستوى الطلبة لخوض الحياة العملية بشكل متميز وكفاءة عالية.
جاء ذلك خلال عقد كريم نجار ممثلًا عن مجموعة فولكس فاجن اجتماعًا مع السيد جان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية وتم من خلاله توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى وضع خطة لتطوير التعليم الفني والتطبيقي وبحث سبل التعاون المشترك في هذا المجال، وذلك لخلق كوادر جديدة لديها الخبرات الفنية والعملية المطلوبة.
إضافة إلى الاهتمام بمبادرة التعليم التطبيقي الذي يعد من أهم القطاعات التعليمية التي تحرص عليها الدول المتقدمة والتي تلقي اهتمام بالغ في مصر حيث تؤهل الطالب لفرص عمل حقيقية بعد إتمام الدراسة.
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التعليقات على رسميا.. فولكس فاجن العالمية تعلن دعم منظومة التعليم الفني في مصر
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