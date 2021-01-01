رسميا.. فولكس فاجن العالمية تعلن دعم منظومة التعليم الفني في مصر

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فولكس فاجن العالمية


أعلنت مجموعة فولكس فاجن العالمية عن اعتزامها تطوير منظومة التعليم الفني بمصر، وتطوير الشباب للنهوض بهم، ورفع مستوى الطلبة لخوض الحياة العملية بشكل متميز وكفاءة عالية.

جاء ذلك خلال عقد كريم نجار ممثلًا عن مجموعة فولكس فاجن اجتماعًا مع السيد جان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية وتم من خلاله توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى وضع خطة لتطوير التعليم الفني والتطبيقي وبحث سبل التعاون المشترك في هذا المجال، وذلك لخلق كوادر جديدة لديها الخبرات الفنية والعملية المطلوبة.

إضافة إلى الاهتمام بمبادرة التعليم التطبيقي الذي يعد من أهم القطاعات التعليمية التي تحرص عليها الدول المتقدمة والتي تلقي اهتمام بالغ في مصر حيث تؤهل الطالب لفرص عمل حقيقية بعد إتمام الدراسة.

ويهدف هذا البروتوكول إلى رفع كفاءة ومستوى الكوادر البشرية والفنية في سوق العمل في قطاع خدمة ما بعد البيع في مجال السيارات.

يذكر أن خطة الدولة هي التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية وزيادة عددها في جميع محافظات مصر من 11 مدرسة إلى 100 مدرسة على الأقل بحلول عام 2030.

ويعتمد التعليم التطبيقي على زيادة فرص الطالب في الحصول على دراسات ميدانية وعملية بشكل أكبر من الدراسة النظرية، وذلك عن طريق تواجده بشكل دائم ومباشر في ورش ومصانع مختلفة للتعلم والتعرف عن قرب بالمتطلبات والاحتياجات الصناعية.

المصدر: elbalad

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