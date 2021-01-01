اتفاقيات وتدريب متطور.. إنجازات حققتها جامعة الدلتا التكنولوجية رغم تحديات كورونا



جامعة الدلتا التكنولوجية جامعة الدلتا التكنولوجية





على الرغم من حداثة جامعة الدلتا التكنولوجية وقرب عهدها بالجامعات والأنظمة التعليمية، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي تشهده العملية التعليمية ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم، إلا أنها استطاعت مواكبة هذا التطور، وتسخير كل هذه الإمكانيات التكنولوجية في العملية التعليمية، لتخريج أجيال قادرة على المنافسة في السوق المحلية والعالمية، في مختلف المجالات والتخصصات.



وفي هذا السياق يلقي "صدى البلد" الضوء على جامعة الدلتا التكنولوجية، والتي تعد أحد أهم الجامعات التكنولوجية الحديثة، وأبرز الإنجازات والبروتوكولات التي حققتها هذا العام.

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تعتبر جامعة الدلتا أحد الجامعات التكنولوجية الثلاث التي هي وليدة السنة الماضية، لكنها تحظى بدعم كبير من جانب القيادة السياسية على كل الأصعدة والمستويات، حيث تعمل على تسخير كل الإمكانيات التكنولوجية في العملية التعليمية لإعداد خريجين قادرين على استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتطورها، وتأهيل خريجين قادرين على المنافسة والعمل الجماعي والابتكار.وعلى الرغم من التغييرات التي حدثت هذا العام على العملية التعليمية سواء في الأساليب الدراسية أو المقررات والبرامج التي تم طرحها للطلاب، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا إلا أن جامعة الدلتا التكنولوجية نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات في العديد من المجالات ومن أبرز هذه الإنجازات ما يلي:- وقعت الجامعة العديد من بروتوكولات التعاون، ومن أهمها توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة، لتدريب الطلاب وثقل خبراتهم في العديد من المجالات المشتركة.- كما تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمي في مجال التكنولوجيات البازغة والشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم "بيدو".- ‏ إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وكذلك مع مجموعة الوقاية والتحكم وشركة بيل كلر وجنرال تك للأجهزة الكهربائية لتوسيع معرفة الطلاب بهذه العلوم وثقل خبراتهم في العلوم الكهربائية.- استطاعت الجامعة أن تتوسع في إدماج هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب على منصة التعليم الإلكتروني "ميكروسوفت أوفيس" لدعم وتسهيل عملية التعليم الهجين.- عقد دورات تدريبية للطلاب إحداهما بالجامعة لمدة ثلاثة أيام نظمتها شركة "Smart Systems" داخل الكلية من خلال تجهيز 6 معامل في مختلف التخصصات، والأخرى تم إقامتها "أون لاين" لتوقف الدراسة بسبب فيروس كورونا، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعددة في كل التخصصات المختلفة بالكلية.- وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، تم عقد ورشتين عمل بالجامعة برئاسة الدكتور خالد خضر تحت عنوان "الجودة في التعليم التكنولوجي" والأخرى برئاسة الدكتور أحمد الجيوشي، وكانت عن ماهية التعليم التكنولوجي وأهميته والفرق بينه وبين التعليم الأكاديمي- كما نظمت الجامعة العديد من الزيارات الميدانية للطلاب لمقر الشركات والمصانع، إضافة إلى التدريب الصيفي خلال فترة الإجازة، لدعم الجوانب العلمية للطلاب وربطها بالبرنامج الدراسي في التعليم التكنولوجي الذي يمثل مستقبل التعليم الحديث.- قيام الجامعة بعمل دورات تدريبية لطلابها، في مركز بحوث الإسكان والبناء، والمجمع التكنولوجي المتكامل بالفيوم، وشركة Smart Systems، وكذلك التدريب في الشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم "بيدو"، والشركة العربية الماليزية للصناعات الكهربائية، ومراكز شيل وايليت وكيا للتدريب وصيانة السيارات، والمركز التقني المتميز لصيانة السيارات بقليوب، وشركة أنابيب بترول طنطا وغيرها من الدورات.- ‏ كما تم تنظيم زيارة لمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، والذي يعتبر أضخم حدث صناعي في إفريقيا والشرق الأوسط.- عقد محاضرات تعريفية للطلاب الجدد لتعريفهم بالبرامج التكنولوجية الأربعة الموجودة بالكلية.- وفي المجالات الصحية ، استقبلت الجامعة قافلة طبية تحت شعار (١٠٠ مليون صحة) لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي ومعالجته.- وبالنسبة للمجالات الرياضية والأنشطة الطلابية، قامت الجامعة بتنظيم دوري لكرة القدم والشطرنج ومختلف المسابقات الثقافية من شعر ورسم وقصة قصيرة وغيرها من الأنشطة في مختلف المجالات.- كما تم تنظيم أول رحلة إلى الاقصر وأسوان عبر قطار رحلات الشباب تحت شعار "إعرف بلدك"- وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد قام بزيارة تفقدية للجامعة ، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على التجهيزات بالجامعة، وكذلك زيارة الدكتور محمد أنور اسماعيل مساعد وزير التعليم العالي للمشروعات القومية، والدكتورة شيرين محرم، مشرف مركز الأجهزة العلمية التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والوفد المرافق لها وذلك في اطار البروتوكول المبرم بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمي.- ‏كما استقبلت الجامعة الدكتور جون فايز، مدير وحدة التعليم الالكتروني بجامعة المنصورة والأستاذ محمد مرشدي من المجلس الأعلى للجامعات، وزيارة القائمين على مشروع الإنتاج الأنظف وفق الاتفاقية التي تم توقيعها مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة.