المحاضرات أونلاين.. كلية الإعلام تؤجل امتحانات الميدتيرم للطلاب المصابين



كلية الاعلام جامعة القاهرة كلية الاعلام جامعة القاهرة



أكد مصدر مسؤول بوحدة الاتصال والخدمات الطلابية بكلية الاعلام جامعة القاهرة، ان الكلية توقفت عن المحاضرات الحضورية بمقر الكلية قبل بدء امتحانات الميدتيرم بأسبوع وتم تحويلها إلى أونلاين، وبعد انتهاء الامتحانات لم تعلن الكلية عن عودة المحاضرات بالكلية ولكنها مستمرة على المنصة الالكترونية .



كما أكد أن الحالات المصابة أو حالات الاشتباه بفيروس كورونا تم تأجيل الامتحانات الخاصة بهم للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب الاخرين وبقرار من الدكتور هويدا مصطفى عميدة كلية الاعلام بالقاهرة ، موضحا أنه يتم حل اى مشكلات تواجه الطلاب خلال فترة عزلهم .



وكانت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة قالت إنه تم فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب ، بدءًا من اليوم وذلك وفقًا للخطة والجدول الذي أعدته الجامعة.

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وأضافت "مصطفى" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه يتم سحب استمارة الترشيح ثم اعداد الكشوف بأسماء المرشحين و إعلانها وتخصيص فترة زمنية لاستقبال الطعون و البت فيها وفقا للجدول الموضوع من الجامعة ، إلى أن تأتي مرحلة الدعاية الانتخابية.‏وأشارت عميدة كلية الإعلام إلى أنه تم وضع ضوابط خاصة بالإجراءات الاحترازية حتى تتم دعاية المرشحين من خلال الالتزام بهذه القواعد و هى نفسها المطبقة فى مرحلة التصويت.