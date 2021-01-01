أكد مصدر مسؤول بوحدة الاتصال والخدمات الطلابية بكلية الاعلام جامعة القاهرة، ان الكلية توقفت عن المحاضرات الحضورية بمقر الكلية قبل بدء امتحانات الميدتيرم بأسبوع وتم تحويلها إلى أونلاين، وبعد انتهاء الامتحانات لم تعلن الكلية عن عودة المحاضرات بالكلية ولكنها مستمرة على المنصة الالكترونية .
كما أكد أن الحالات المصابة أو حالات الاشتباه بفيروس كورونا تم تأجيل الامتحانات الخاصة بهم للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب الاخرين وبقرار من الدكتور هويدا مصطفى عميدة كلية الاعلام بالقاهرة ، موضحا أنه يتم حل اى مشكلات تواجه الطلاب خلال فترة عزلهم .
وكانت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة قالت إنه تم فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب ، بدءًا من اليوم وذلك وفقًا للخطة والجدول الذي أعدته الجامعة.
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التعليقات على المحاضرات أونلاين.. كلية الإعلام تؤجل امتحانات الميدتيرم للطلاب المصابين
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