استيقظ سكان قرية جواكا الفقيرة في فنزويلا، على خير وفير، قادما من البحر، ليست أسماكا أو كائنات بحرية، بل مجموعة من المجوهرات الثمينة والذهب والفضة والحلي، دون معرفة مصدر هذا الكنز.
وانضم سكان القرية البالغ عددهم 2000 فرد في عملية بحث جماعي عن هذا الكنز القادم من البحر، وذلك مع مرورهم جميعا بظروف معيشية صعبة للغاية.
ووفقا لوسائل إعلام مختلفة، من بينها نيويورك تايمز الأمريكية، فإن مصدر هذه المجوهرات والذهب، لم يعرف، حيث كان من بينها قطع ثمينة وذهبية.
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التعليقات على صدق أو لا تصدق .. البحر يلقي ذهبا ومجوهرات على سكان قرية فقيرة
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