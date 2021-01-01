شاهد.. اللقطات الأولى لحريق سوق العاشر بمدينة نصر..والسبب التدفئة



حريق سوق العاشر بمدينة نصر حريق سوق العاشر بمدينة نصر



شهدت منطقة سوق الحي العاشر بمدينة نصر اندلاع حريق هائل، ونعرض اللقطات الأولى لحريق سوق العاشر بمنطقة مدينة نصر.



فيما شرحت مصادر أمنية، تفاصيل المعاينة الأولية لحريق السوق الذي اندلع في الثالثة من فجر اليوم الثلاثاء.



وقالت المصادر، إن شهود العيان أكدوا اندلاع الحريق بسبب إشعال أحد الأشخاص النيران للتدفئة؛ مما تسبب في انتشارها بالسوق.

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