وزير التعليم عن امتحانات أولى ثانوي: بلا درجات وليس بها نجاح ورسوب

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تتابع الان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الامتحانات التدريبية لطلاب اولى ثانوي التي انطلقت اليوم بإمتحاني اللغة العربية والاحياء



وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : هذه الامتحانات التدريبية التي بدأها طلاب اولى ثانوي ستكون بلا درجات، وليس بها نجاح و رسوب ، ولكن هذه الامتحانات بمثابة تجربة حية فقط".



وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات التدريبية يمكن تأديتها بدون أي لجان، ومن أى مكان سواء في المنزل أو المدرسة ، حيث إنها ليست محددة بزمن أو مكان

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واستكمل وزير التعليم تصريحاته قائلا : انه في حالة حدوث اي مشكلات تقنية اثناء اداء الامتحانات التدريبية الالكترونية لا داعي للقلق ، لانه من اهداف هذه الامتحانات تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.وكان قد نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إرشادات مهمة لطلاب أولى ثانوي لأداء الامتحانات التدريبية المقرر انطلاقها الثلاثاء القادم.وتمثلت هذه الإرشادات فيما يلي: "يجب على الطالب التأكد من تحديث التابلت، ويجب التواصل مع الدعم الفني الخاص بشركة سامسونج على رقم 16580 ثم اختيار رقم 9 في حال وجود أي مشكلات تتعلق بجهاز التابلت فقط (دليل الصيانة)".وشدد وزير التربية والتعليم، على أنه يجب على الطالب التأكد من اتصال التابلت بشبكة الإنترنت باستخدام الواي فاي أو الشريحة من خلال الدخول على موقع https://study.ekb.egوأوضح وزير التربية والتعليم أنه يتم الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور من خلال الايميل المدرسي الخاص بـ Office 365 او عن طريق الموقع http://moe-register.emis.gov.egكما أكد وزير التربية والتعليم أنه لابد من التأكد من الوصول لمنصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان عبر هذا الرابطhttps://assessment.ekb.eg