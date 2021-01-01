علاج الإمساك المزمن فى 24 ساعة .. وصفات وحلول متنوعة



علاج الإمساك المزمن علاج الإمساك المزمن



علاج الامساك، ليس من الأمور الصعبة أو العلاجات الوهمية كما يعتقد البعض، الواقع أثبت فاعلية العلاجات المنزلية التى كان يستخدمها أجدادنا قديما خاصة أنه من أهم أسباب الإصابة به الأطعمة التي نتناولها أو الابتعاد عن تناول أطعمة بعينها أو نظام الحياة واللايف ستايل أو الأمراض الاخرى التى يعانى الانسان من الاصابة بها وكلها أمور لها حلول من الطبيعة.



الامساك يصيب فئات متعددة من الناس فهو يصيب الاطفال والنساء الحوامل والمصابين ببعض الأمراض.. ونستعرض فى هذا التقرير طريقة علاج الامساك فى المنزل بالأطعمة والمشروبات والأدوية بما يتلاءم مع جميع الأعمار والفئات .



علاج للإمساك سريع المفعول

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وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday فإن شرب كمية كافية من الماء والبقاء رطبًا تتراوح بين "7 ، 8 ، 9 ، 10 " أكواب بل ويمكنك الاستعانة بتناول كمية بسيطة من الماء الفوار لترطيب الجسم والمساعدة فى تحريك الامعاء بشكل اكثر فاعلية وتسهيل عملية طرد البراز خارج الجسم، وهذا يشمل الأشخاص الذين يعانون من الإمساك مجهول السبب أو متلازمة القولون العصبى.علاج الإمساك فورًايمكن أن تزيد القهوة من الرغبة في الذهاب إلى الحمام وذلك لأن القهوة تحفز العضلات في الجهاز الهضمي ووجدت إحدى الدراسات الحديثة أن القهوة التي تحتوي على الكافيين يمكن أن تحفز الأمعاء بنفس الطريقة التي يمكن أن تتناولها الوجبة وأن تأثيرها أقوى من شرب الماء بنسبة 60٪ .مشروبات لعلاج الإمساكعشبة سينا علاج فعال للامساك وتقليل الاعراض المصاحبة له وهي متوفرة بدون وصفة طبية ويمكن أن تؤخذ عن طريق الفم بسهولة حيث تحفز الأعصاب داخل المعدة وتجعل حركتها أسرع .يجب عدم الاكثار من عشبة سينا او استخدامها لفترات طويلة الا بعد استشارة الطبيب وإذا ظهرت عليك اى اعراض عقب تناولها استشر الطبيب فورا خاصة ان هناك بعض الفئات التى عليها الابتعاد عنها مثل الحوامل والمرضعات والتهاب الأمعاء .مكملات البروبيوتيكالبروبيوتيك قد يساعد في علاج الإمساك المزمن ويمكنك محاولة تناول الأطعمة بروبيوتيك أو تناول مكملات ويجب أن تؤخذ المكملات الغذائية يوميا لمدة 4 أسابيع على الأقل لمعرفة ما إذا كانت تعمل.علاج الإمساك طبيعيًاتعمل الاطعمة المحتوية على الألياف الطبيعية على تنظيم حركة الامعاء بشكل كبير وتجعل عملية مرور الفضلات أسهل ولكن هذا يتوقف حسب نوع الألياف التى تستخدمها فى طعامك.الألياف غير القابلة للذوبان :توجد في الألياف غير القابلة للذوبان فى الخضروات والردة المستخرجة من القمح بعد طحنه والحبوب الكاملة وهى تساعد فى علاج مشاكل الامساك بصورة كبيرة لأنها تضيف الجزء الأكبر إلى البراز و تساعد على مروره بسرعة أكبر فى الجهاز الهضمى .الألياف القابلة للذوبان :توجد فى الشعير والبذور ونخالة الشوفان والمكسرات والعدس والفول والبسلة وبعض الفواكه والخضروات. إنها تمتص الماء وتشكل عجينة تشبه الهلام ، مما يخفف من البراز ومشاكل الامساك المصاحبة له ، وذلك لأن الألياف غير القابلة للذوبان يمكن أن تزيد المشكلة سوءًا بالنسبة للذين يعانون من مشكلة بالأمعاء الوظيفية ، مثل IBS أو الإمساك مجهول السبب.. كما أن بعض الألياف القابلة للذوبان المخمرة لاتساعد فى علاج الامساك لأنها مخمرة باستخدام البكتيريا الموجودة في الأمعاء وتفقد قدرتها على الاحتفاظ بالماء.لمنع الإمساك ، يجب أن تهدف إلى استهلاك مزيج من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان. إجمالي كمية الألياف الموصى بها يوميًا هي 25 جرامًا للنساء و 38 جرامًا للرجال .علاج الامساك بالعسلهناك العديد من الوصفات الطبيعية لـ علاج الإمساك في المنزل دون أدوية، منها علاج الامساك بالعسل فهي طريقة فعالة وسريعة في علاج الإمساك في وقت قصير.علاج الامساك طبيعيا وصعوبة الإخراجالبابونج ، وهو له آثار فعالة في علاج الامساك بالمنزل ، فالبابونج يخلصك من غازات الجسم ويقضي على آلام القولون و يعتبر ملينا طبيعيا للإمساك .ممارسة الرياضةمن أكثر الامور التى أثارت الجدل بين العلماء حيث أظهرت العديد من الدراسات أن التمرين لا يؤثر على تكرار حركات الأمعاء وفى نفس الوقت وجدت بعض الدراسات الاخرى ان الريضاة فعالة فى علاج الامساك لذا فهو من الامور المختلف عليها ولكن بصفة عامة الرياضة علاج للامساك فى بعض الاشخاص.علاج الامساك للكبارتوجد بعض أنواع الأدوية التى تباع فى الصيدلية يمكن استخدامها فى علاج الاسهال فى المنزل منها الأدوية مسهلة التى تحتوى على ألياف وذلك لزيادة محتوى الماء في البراز والأدوية الملينة التى تحفز اعصاب الأمعاء على تحرك الامعاء بكفاءة والبراز بسرعةوهناك نوعية أخرى من الأدوية تحتوى على مطهر البراز على زيوت لتنعيم البراز وتخفيف مرورها عبر الأمعاء.تناول الأطعمة المحتوية على ألياف البريبايوتكالألياف الغذائية تزيد من اتساق البراز مما يحسن تردد حركة الأمعاء، كما أن بعض الألياف تساعد فى علاج الامساك المزمن من خلال آثارها على صحة الجهاز الهضمى.تعمل الألياف البريبايوتيكية على تحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق تغذية البكتيريا الصديقة في الأمعاء وتجعل البراز أكثر والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف مثل الثوم و البصل و الموز .تناول الخوخغالبًا ما يتم وصف الخوخ وعصير الخوخ كعلاج طبيعي للإمساك ولسبب مهم هو أن الخوخ يحتوي على السوربيتول الذي يحتوي على سكر والذي له تأثير ملين، يمكن أن يكون الخوخ علاجًا فعالًا جدًا للإمساك، ويعتقد أن الجرعة الفعالة تبلغ حوالي 50 جرامًا أى ما يعادل 7 ثمرات خوخ متوسط ​​الحجم مرتين فى اليوم.أحدث علاج للإمساك المزمنوقدمت دكتور سهام سوقية بعض التعليمات للتخلص من الإمساك بشكل مبدئي وبدون الحاجة لـ الوصفات الكيميائية التي تضر الإنسان وإليكم هذا التعليمات:‏- تناول ملعقة زيت زيتون صباحا على الريق- تناول من كوب إلى اثنين من الماء الدافئ صباحا بعد تناول زيت الزيتون- ‏ تناول حبة برتقال أو حبتين كيوي صباحا- ‏ الاهتمام بشرب الماء خلال اليوم- ‏الابتعاد عن تناول الطعام الدسم- ‏ ابدأ وجبة الغداء بطبق من السلطة المضاف لها زيت الزيتون- ‏اهتم بتناول الخضار والفواكه- ‏اهتم بممارسة رياضة المشيعلاج الامساك فى المنزل للأطفالالمشروبات العشبية الدافئة تساعد على تليين المعدة والامعاء مما يساهم فى تحسن الحالة وعلاج الامساك رغم أن علاج الامساك بالاعشاب للاطفال وعلاج الامساك بالاعشاب للرضع يحتاج الكثير من الحذر لأنها تسبب نتائج مختلفة في الأطفال.وبصفة عامة فإن علاج الامساك فى المنزل للاطفال يقتصر على ضبط النظام الغذائى مثل الكبار بالإضافة الى إعطائهم كمية كافية من المشروبات الدافئة والسوائل والماء أبرزها النعناع والبابونج .