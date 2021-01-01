شوبير يكشف كواليس تلقيه تهديدا بالقتل

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صورة الخبر: الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير


كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس تلقيه تهديدا بالقتل خلال فترة حكم الإخوان.

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي:" تلقيت تهديدا بالقتل خلال حكم الإخوان و الزملكاوية ورجال ميت عقبة وقفوا بجانبي، وقاموا بحمايتي".

وتابع شوبير:" حاولت مكافأة هؤلاء الرجال على وقوفهم بجانبي في هذا الموقف، ولكنهم رفضوا".

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وواصل شوبير:" خلال فترة لعبي كنت أذهب إلى نادي الزمالك بشكل طبيعي، بدعوة من الكابتن عزمي مجاهد وأجلس مع الكابتن محمود أبو رجيلة وعبد الرحيم محمد، رغم التنافس في الملعب".

وأشار شوبير:" أتمنى عودة المحبة والمودة بين الأهلي والزمالك مجددا".

في سياق آخر أكد أحمد مصطفى عضو لجنة الحكماء بنادي الزمالك أن دورهم مساعدة لجنة الكرة مشددا على أن رأيهم استشاري فقط.
وقال أحمد مصطفى فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة " ten": "كنت على اختلاف مع مجلس الإدارة ومرتضي منصور وزرع الفتنة بين القطبين ولكن الحمدلله ربنا نجانا بسبب الإهانات التى كنا نتعرض لها".

وأضاف: "لم أدخل نادي الزمالك فى وجود مرتضي منصور لكن الآن دخلت من أجل مساعدة النادي عن طريق لجنة الحكماء".

المصدر: elbalad

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