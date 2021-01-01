كويكب "ريوغو" يرسل هدية للأرض.. وعلماء يفحصونها

أعلن علماء، الاثنين، أن غبارا أسود شبيها بالرمل كان قد عُثر عليه في كبسولة أعادها إلى الأرض مسبار فضائي ياباني، مصدره الكويكب البعيد ريوغو.
وجرى إعلان هذا الاكتشاف بعد 8 أيام من إلقاء المسبار "هايابوسا-2" كبسولة صغيرة هبطت في السادس في ديسمبر في الصحراء الأسترالية بعد رحلة طويلة في الفضاء.
ونشر مسؤولون في وكالة الفضاء اليابانية، الاثنين، صورة لتكتل صغير من المادة داخل علبة معدنية، في لمحة أولى عن نتائج مهمة غير مسبوقة استمرت 6 سنوات للمسبار "هايابوسا-2".
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