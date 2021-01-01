حدوث كسوف كلي للشمس فوق الأرجنتين وتشيلي

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حدوث كسوف كلي للشمس فوق الأرجنتين وتشيلي

أدى كسوف كلي للشمس إلى حدوث إظلام في السماء فوق الأرجنتين وتشيلي، اليوم الاثنين.

وبدأ الكسوف الشمسي في منتصف النهار فوق مدينة سافيدرا على ساحل المحيط الهادئ في تشيلي.

وتحرك ظل القمر في وقت لاحق إلى الجنوب الشرقي عبر بوكون إلى جونين دي لوس أنديز في الأرجنتين، قبل أن يستمر فوق فالشيتا حتى سالينا ديل ايجي على ساحل المحيط الأطلسي.

وخلال الكسوف الكلي، يقع القمر بالضبط بين الأرض والشمس، ليحجب ضوء الشمس.

وكانت السماء في تشيلي ملبدة بالغيوم مع بعض الأمطار، ولكن على الجانب الأرجنتيني من جبال الأنديز، كان الكسوف مرئيا بوضوح في العديد من المناطق.

في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، كان الكسوف مرئيا فقط ككسوف جزئي، حيث لم يغط القمر سوى 75 % من الشمس.

يذكر أن هذا هو ثاني كسوف كلي للشمس في المنطقة خلال عام ونصف، وكان آخر كسوف للشمس قد حدث في يوليو 2019 فوق تشيلي والأرجنتين، على الرغم من أنه كان أكثر قليلا في الشمال.

المصدر: السلطة

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