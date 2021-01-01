سكان بعض مناطق الأرض يشاهدون "إكليل" الشمس أثناء الكسوف

آخر الأخبارعلم وتقنية › سكان بعض مناطق الأرض يشاهدون "إكليل" الشمس أثناء الكسوف

صورة الخبر: سكان بعض مناطق الأرض يشاهدون "إكليل" الشمس أثناء الكسوف
سكان بعض مناطق الأرض يشاهدون "إكليل" الشمس أثناء الكسوف

يشاهد سكان بعض مناطق الأرض مساء يوم الاثنين 14 ديسمبر "إكليل" الشمس بالعين المجردة أثناء الكسوف الكلي للشمس.

ووفقا لخبراء القبة السماوية في موسكو، من المتوقع أن تكون المرحلة القصوى خلال الفترة بين الساعة 19.00 - 19.25 بتوقيت موسكو. وارتباطا بموقع المشاهدة في أمريكا الجنوبية.

وسوف يرى كسوف الشمس في أمريكا الجنوبية وبولينيزيا والقارة القطبية الجنوبية وإفريقيا.

ويشير بيان القبة السماوية، إلى أنه من المنتظر في هذا اليوم اقتران نادر لكوكبين عملاقين- المشتري وزحل، الذي يحصل مرة واحدة كل مئة سنة "وكانت المرة الأخيرة التي اقترب الكوكبان من بعضهما جدا عام 794 وفي 4 مارس عام 1226".

وتقول فاينا روبلوفا، مديرة القبة السماوية، وستصل الأمطار النيزكية إلى ذروتها في ليلة 14 ديسمبر، ولكن لن يكون من السهل رؤيتها خاصة إذا كانت السماء ملبدة بالغيوم. كما أن سكان المدن الكبيرة يصعب عليهم رؤية هذه الظاهرة بسبب الإضاءة التي تنير سماء هذه المدن.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سكان بعض مناطق الأرض يشاهدون "إكليل" الشمس أثناء الكسوف

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
72897

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager