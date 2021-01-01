سكان بعض مناطق الأرض يشاهدون "إكليل" الشمس أثناء الكسوف

يشاهد سكان بعض مناطق الأرض مساء يوم الاثنين 14 ديسمبر "إكليل" الشمس بالعين المجردة أثناء الكسوف الكلي للشمس.
ووفقا لخبراء القبة السماوية في موسكو، من المتوقع أن تكون المرحلة القصوى خلال الفترة بين الساعة 19.00 - 19.25 بتوقيت موسكو. وارتباطا بموقع المشاهدة في أمريكا الجنوبية.
وسوف يرى كسوف الشمس في أمريكا الجنوبية وبولينيزيا والقارة القطبية الجنوبية وإفريقيا.
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