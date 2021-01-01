من المحتمل أنك سمعت أو صادفت يوما ما العبارة الشهيرة "تفاحة في اليوم تبقيك بعيدا عن الطبيب". فما مدى صحتها؟
وقال موقع "هيلث لاين" إن العبارة ظهرت لأول مرة في عام 1913، وكانت في الأصل: "تناول تفاحة قبل الذهاب إلى الفراش، وستمنع الطبيب من كسب رزقه".
وأوضح المصدر أن الأبحاث التي أجريت حتى اليوم لم تؤكد ما إذا كان تناول التفاح يرتبط فعليا بـ"زيارات أقل للطبيب"، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن إضافة هذه الفاكهة إلى نظامك الغذائي سيساعدك بدون شك على تحسين العديد من جوانب صحتك.
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التعليقات على "تفاحة في اليوم".. هذا ما تفعله "فعلا" بصحتك؟
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