"تفاحة في اليوم".. هذا ما تفعله "فعلا" بصحتك؟

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"تفاحة في اليوم".. هذا ما تفعله "فعلا" بصحتك؟

من المحتمل أنك سمعت أو صادفت يوما ما العبارة الشهيرة "تفاحة في اليوم تبقيك بعيدا عن الطبيب". فما مدى صحتها؟

وقال موقع "هيلث لاين" إن العبارة ظهرت لأول مرة في عام 1913، وكانت في الأصل: "تناول تفاحة قبل الذهاب إلى الفراش، وستمنع الطبيب من كسب رزقه".

وأوضح المصدر أن الأبحاث التي أجريت حتى اليوم لم تؤكد ما إذا كان تناول التفاح يرتبط فعليا بـ"زيارات أقل للطبيب"، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن إضافة هذه الفاكهة إلى نظامك الغذائي سيساعدك بدون شك على تحسين العديد من جوانب صحتك.

وفي مختلف الدراسات التي أجريت على التفاح، وجد الباحثون أن هذا النوع من الفواكه غني بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية ويحتوي على سعرات حرارية قليلة.

وتوصلوا إلى أن التفاح يحسن الجهاز العصبي والقلب ويحمي من الخرف ويخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ويخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

وخلص "هيلث لاين" إلى أنه "من غير المحتمل أن يؤثر تناول تفاحة كل يوم سلبا على صحتك.. وإن لم تنفعك فهي بالتأكيد لن تضرك".

المصدر: سكاى نيوز عربية

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