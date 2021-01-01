وصول 256 مهاجرًا يهوديًا من الهند إلى إسرائيل

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وصول 256 مهاجرًا يهوديًا



وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الثلاثاء، 256 مهاجرًا يهوديًا من الهند عبر رحلة جوية إلى مطار اللد "بن غوريون"، للاستقرار في إسرائيل.

وبحسب قناة "12" العبرية، فإن المهاجرين الجدد هم من أفراد قبيلة "بني منشيه" اليهودية التي تعيش في شمال الهند، والتي كانت إسرائيل اعترفت بها، أنها جزء من يهود العالم.

وأشارت القناة، إلى أنه تم استقبالهم في احتفال مهيب وبإضاء شموع الحانوكا.

المصدر: قناة "12" العبرية

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