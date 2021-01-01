متلازمة آلام الفخذ الرضفي .. الأسباب والأعراض والوقاية



متلازمة آلام الفخذ الرضفي متلازمة آلام الفخذ الرضفي

متلازمة آلام الفخذ الرضفي هي حالة مؤلمة في الركبة يطلق عليه أحيانًا اسم "ركبة العداء"، تتعلق هذه الحالة بالطريقة التي تتحرك بها الرضفة على عظم الفخذ.



ووفقا لما ذكره موقع " familydocto " أن هذه المتلازمة أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يشاركون في الأنشطة عالية التأثير التي تشمل القفز والجري، تحدث المتلازمة في الغالب عند المراهقين والشباب، كما لوحظ أنه أكثر شيوعًا بين النساء والفتيات من الذكور.



أعراض متلازمة آلام الفخذ الرضفي

تشمل الأعراض الألم تحت وحول الرضفة، يمكن أن يزداد الألم سوءًا عندما تكون نشطًا، كما يمكن أن تزداد سوءًا عند الجلوس لفترة طويلة ويمكن أن تحدث هذه الحالة في إحدى الركبتين أو كليهما، يمكن أن تستمر أسابيع وشهور.

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اسباب متلازمة آلام الفخذ الرضفي لا يُعرف السبب الدقيق لألم الفخذ الرضفي، ومع ذلك، يعتقد الأطباء أن الأمر مرتبط بكيفية محاذاة ساقك، إذا كانت عضلات الفخذ والركبة لا تدعم ركبتك بالطريقة الصحيحة، فقد يتسبب ذلك في هذا الألم أيضًا.بالنسبة لاكتشاف الإصابة بمتلازمة آلام الفخذ الرضفي وطريقة التشخيص المناسبة لدى الطبيب فتبدأ بمعرفة الأعراض التى تعانى منها ثم البدء فى القيام بفحص جسدي قد يتضمن الضغط على ركبتك وتحريك ساقك وقد تحتاج إلى تصوير بالأشعة السينية أو الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي لفحص العظام والأنسجة الرخوة.الوقاية من متلازمة آلام الفخذ الرضفيللأسف الشديد لا يمكن الوقاية من متلازمة آلام الفخذ الرضفي ومنع الإصابة بها، ومع ذلك ، يمكن أن تقلل بعض الأشياء من الألم وعدم الراحة،يتضمن ذلك تقييد نشاطك ، واستخدام مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية عند الحاجة ، والعلاج الطبيعي.علاج متلازمة آلام الفخذ الرضفيهناك مجموعة متنوعة من خيارات العلاج التي يمكن الجمع بينها فى علاج متلازمة آلام الفخذ الرضفي منها الطرق الطبيعية مثل وضع ثلج على ركبتك بعد التمرين لمدة 10 إلى 20 دقيقة حيث يمكن لهذا الأسلوب أن يخفف الألم ويسرع الشفاء.وفي أحيان أخرى يكن علاج متلازمة آلام الفخذ الرضفي بتناول بعض العقاقير المسكنة التى يمكن صرفها دون روشتة، وللأسف في بعض الحالات تكن الجراحة ضرورية حيث يقوم الجراح بعمل شق صغير في ركبتك وسيقوم بإدخال أنبوب رفيع ومرن متصل بالكاميرا في الشق، تسمح لهم الكاميرا برؤية الضرر داخل ركبتك وإجراء الإصلاحات باستخدام أدوات خاصة، وفي الحالات الشديدة، يمكن للجراح أن يعيد تنظيم زاوية الرضفة.