علاج زغللة العين والدوخة



علاج زغللة العين علاج زغللة العين

زغللة العين والدوخة من أبرز الأعراض التي يشعر بها الأشخاص لاسيما فور الاستيقاظ، ويرجع الشعور بهذه الأعراض لعدة أمور، وقد يتسبب ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم وارتفاع ضغط الدم في تلف الأوعية الدموية في العين.



ومن خلال التقرير التالي نستعرض أكثر من طريقة لـ علاج زغللة العين، ولكن قبل البدء في أي منهم لابد الرجوع إلى الطبيب المعالج، فجميع المعلومات الواردة في التقرير تستند إلى تقارير وأبحاث طبية.



علاج زغللة العين بالأعشاب

تستخدم الأعشاب منذ القدم في علاج الكثير من الأمراض، وكشف تقرير لموقع rightathome عن مجموعة أعشاب تساعد في علاج زغللة العين.

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1- الشاي الأخضرالشاي الأخضر غني بالفيتامينات C و E واللوتين والزياكسانثين ومضادات الأكسدة للمساعدة في حماية أنسجة العين من الجلوكوما والأمراض الأخرى.2- عشبة التوتذئب التوت هو واحد من الأعشاب الصينية التقليدية لصحة العين، ومن المعروف أن التوت الأحمر على شكل الماس يحسن البصر ويرطب العيون الجافة ويمنع التنكس البقعي واعتلال الشبكية السكري.3- زهرة الأقحوانغنية بفيتامينات بيتا كاروتين وفيتامين ب وقد ثبت أنها مفيدة للعيون الدامعة والرؤية المتقطعة والرؤية غير الواضحة.أسباب زغللة العين المفاجئة1- انفصال شبكية العين.2- الإصابة بالسكتة الدماغية.3- التنكس البقعي الرطب.4- إجهاد العين.5- التهاب الملحمة.6- ارتفاع نسبة السكر في الدم.7- التهاب القرنية.8- الصداع النصفي.9- التهاب العصب البصري.10- التهاب القزحية.زغللة العين المؤقتةيمكن أن يكون هناك العديد من أسباب عدم وضوح الرؤية وزغللة العين والدوخة المؤقتة، تعرف عليها خلال النقاط التالية وفقا لموقع "health line".1- أخطاء الانكسار، مثل قصر النظر أو بعد النظر أو اللابؤرية.2- سحجات في القرنية.3- الضمور البقعي.4- إعتام عدسة العين.5- التهاب الشبكية المعدي.6- صداع نصفي.7- التهاب العصب البصري.8- اعتلال الشبكية، مثل اعتلال الشبكية السكري.9- صدمة أو إصابة في العين.زغللة العين والحاله النفسيةقالت الدكتورة لورا بالسر، طبيبة أعصاب العيون في جامعة نيويورك لانجون هيلث في مدينة نيويورك، إن أي شيء يؤثر على دماغ الشخص - سواء كان مرضًا أو ضربة على الرأس - لديه فرصة قوية للتأثير على بصره، وعرف الباحثون منذ عقود أن بعض الاضطرابات العصبية يمكن أن تحدث تغيرات في الرؤية وحركة العين.