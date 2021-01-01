

أحدث اتجاهات التجميل لعام 2021.. عودة مكياج الخمسينات والشعر القصير أبرزها أحدث اتجاهات التجميل لعام 2021.. عودة مكياج الخمسينات والشعر القصير أبرزها

تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى جلوس الناس بالمنزل أغلب الوقت، ولكن مع بداية إنتاج لقاح كورونا وتوزيعه ببعض الدول، بدأ الناس يشعرون ببريق أمل لبداية عودة الحياة الطبيعية، لذلك توقع خبراء التجميل، بعض اتجاهات الجمال المنتشرة لعام 2021، والتى نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.







أحدث اتجاهات التجميل لعام 2021



تكحيل العين ورسم الشفاه



يعتقد خبراء التجميل عودة موضة الخمسينات والستينات والسبعينات أيضاً، مثل تكحيل العين على شكل رسمة عين القطة، وإضافة الرموش الصناعية الثقيلة، وتلوين الجفن بلون الزمرد أو الجمشت أو اللون المعدني الكريمي، والذى تبرز جمال العين، مع وضع أحمر شفاه يشبه لون الشفاه الطبيعى أو لونه شفاف، للحصول على إطلالة رقيقة.

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تصفيف الشعرتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم فى خوف العديد من النساء من الذهاب إلى صالونات التجميل لتصفيف شعرهن أو تقصيره، مما تسبب فى زيادة طول شعر الكثير من النساء حول العالم خلال فترة الحظر، وبالتالى يتوقع الخبراء أيضاً انتشار موضة الشعر المموج فى عام 2021، خاصة للنساء اللائى يرغبن فى الحفاظ على شعرهن الطويل، مع توقع انتشار موضة الشعر القصير الذى يصل طوله إلى عظمة الترقوة وفوق الكتفين، والتى توفر على الكثير من النساء الجهد والوقت فى تصفيف الشعر اليومى.موضة العطور بعام 2021يعتقد خبراء التجميل أيضاً أن الكثير من الأشخاص مع بداية عودة الحياة الطبيعية، سوف يهتمون بزيارة الأصدقاء والأقارب أوالسفر والتنزه، لذلك سيحرصون على نظافتهم الشخصية ورائحتهم الجذابة، ولهذا سوف يختارون العطور ذات الروائح الغنية والثقيلة، والتى تملأ المكان والتى تعبر أيضاً عن شخصيتهم، بهدف ترك إنطباع خاص عند الآخرين.