قفشة ينافس حسين الشحات على أفضل هدف بدوري أبطال أفريقيا.. فيديو

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قفشة ينافس حسين الشحات على أفضل هدف بدوري أبطال أفريقيا.. فيديو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن التصويت على أفضل أهداف مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020 التي انتهت بتتويج الأهلي البطل التاريخي للقارة، انحصر بين ثنائي النادي الأهلي محمد مجدي قفشة وحسين الشحات، وفاز الأهلي في المباراة النهائية على الزمالك 2-1 على استاد القاهرة الدولي ليتوج باللقب التاسع في مسيرته، وهو قد سجل قفشة هدفه الثاني الشهير والذي قاد المارد الأحمر إلى اللقب.

ويجري التصويت حاليًا على أفضل هدف بين الرائع الذى سجله أفضة في النهائي، وكذلك هدف حسين الشحات الذى سجله في شباك الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور نصف النهائي.

في سياق آخر، دفع تألق محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الأهلي ومساهمته الواضحة في فوز فريقه بالثلاثية العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة لمتابعة اللاعب تمهيدًا لضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، ودخلت أندية ساوثهامبتون الإنجليزي وإشبيلية الأسباني في محادثات مع الشركة المسئولة عن تسويق اللاعب في وقت سابق إلا ان ادارة الأهلي رفضت مناقشة العروض بسبب بطولة افريقيا.

وتكرر الأمر حاليًا حيث ترفض ادارة الأهلي أيضًا التفريط في خدمات صانع ألعاب الفريق الاساسي وذلك للرغبة في تواجده خلال مشاركة الفريق بكأس العالم للأندية خلال شهر فبراير المقبل.

https://www.facebook.com/watch/?v=898110607594091

المصدر: youm7

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