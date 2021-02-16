

مواعيد مباريات دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا مواعيد مباريات دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن مواعيد مباريات دور الـ 16، من دورى أبطال أوروبا، للموسم الحالي 2020 – 2021، والتي سوف تجرى على مدار شهرى فبراير ومارس، من العام المقبل 2021.



وأسفرت قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، التي أجريت اليوم الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، بشكل افتراضى بدون حضور ممثلين عن الأندية بسبب الظروف الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، عن المواجهات التالية:



مونشنجلادباخ × مانشستر سيتي

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لاتسيو × بايرن ميونخأتلتيكو مدريد × تشيلسيلايبزيج × ليفربولبورتو × يوفنتوسبرشلونة × باريس سان جيرمانإشبيلية × بوروسيا دورتموندأتالانتا × ريال مدريدوجاءت مواعيد مباريات دور الـ 16 من دورى الأبطال على النحو التالى:مباريات الذهاب16 فبراير 2021لايبزيج × ليفربولبرشلونة × باريس سان جيرمان17 فبراير 2021بورتو × يوفنتوسإشبيلية × بروسيا دورتموند23 فبراير 2021لاتسيو × بايرن ميونخأتلتيكو مدريد × تشيلسي24 فبراير 2021بوروسيا مونشنجلادباخ × مانشستر سيتيأتالانتا × ريال مدريدمباريات الإياب9 مارس 2021يوفنتوس × بورتودورتموند × إشبيلية10 مارس 2021ليفربول × لايبزيجباريس سان جيرمان × برشلونة16 مارس 2021مانشستر سيتي × بوروسيا مونشنجلادباخريال مدريد × أتالانتا17 مارس 2021بايرن ميونخ × لاتسيوتشيلسي × أتلتيكو مدريد