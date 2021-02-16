مواعيد مباريات دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن مواعيد مباريات دور الـ 16، من دورى أبطال أوروبا، للموسم الحالي 2020 – 2021، والتي سوف تجرى على مدار شهرى فبراير ومارس، من العام المقبل 2021.
وأسفرت قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، التي أجريت اليوم الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، بشكل افتراضى بدون حضور ممثلين عن الأندية بسبب الظروف الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، عن المواجهات التالية:
مونشنجلادباخ × مانشستر سيتي
لاتسيو × بايرن ميونخ
أتلتيكو مدريد × تشيلسي
لايبزيج × ليفربول
بورتو × يوفنتوس
برشلونة × باريس سان جيرمان
إشبيلية × بوروسيا دورتموند
أتالانتا × ريال مدريد
وجاءت مواعيد مباريات دور الـ 16 من دورى الأبطال على النحو التالى:
مباريات الذهاب
16 فبراير 2021
لايبزيج × ليفربول
برشلونة × باريس سان جيرمان
17 فبراير 2021
بورتو × يوفنتوس
إشبيلية × بروسيا دورتموند
23 فبراير 2021
لاتسيو × بايرن ميونخ
أتلتيكو مدريد × تشيلسي
24 فبراير 2021
بوروسيا مونشنجلادباخ × مانشستر سيتي
أتالانتا × ريال مدريد
مباريات الإياب
9 مارس 2021
يوفنتوس × بورتو
دورتموند × إشبيلية
10 مارس 2021
ليفربول × لايبزيج
باريس سان جيرمان × برشلونة
16 مارس 2021
مانشستر سيتي × بوروسيا مونشنجلادباخ
ريال مدريد × أتالانتا
17 مارس 2021
بايرن ميونخ × لاتسيو
تشيلسي × أتلتيكو مدريد
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