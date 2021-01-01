

استخدامات لن تتوقعيها لخل التفاح استخدامات لن تتوقعيها لخل التفاح

للحصول على بشرة جميلة وخالية من العيوب إليك وصفات سريعه لتحسين صحة فروة الرأس والشعر وتعزيز عملية تجديد شباب الجلد كما أنه له خصائص مطهرة قوية تساعد على شفاء الجلد بشكل أسرع.



تساعد الخصائص المطهرة والمضادة للالتهابات لخل التفاح أيضًا على توحيد لون بشرتك وتحقيق التوازن في إنتاج الدهون المفرطة في الجلد مما يجعله علاجًا رائعًا للبشرة الدهنية.



يحتوي خل التفاح أيضًا على حمض ألفا هيدروكسي وتفتيح مسام بشرتك

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غسول للوجهغسل وجهك كل يوم بمحلول خل التفاح يحافظ على تنظيف مسامك تمامًا عن طريق إزالة كل الأوساخ مما يجعلك تتمتع ببشرة صحية ومتوهجةاخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح مع نصف كوب من الماء الفاتر. استخدميه لتطهير وجهك كل صباح.شفاء حروق الشمسقد يكون من الصعب جدًا التعامل مع حروق الشمس فإن استخدام خل التفاح يمكن أن يريحك من ألم حروق الشمس.اخلطي نصف كوب من خل التفاح مع 4 أكواب من الماء. اغمس قطعة قماش ناعمة ونظيفة في هذا المحلول واستخدمها لتدليك الجلد المصاب بحروق الشمس برفق. استخدم هذا العلاج كل يوم حتى تلتئم بشرتك.للتخلص من حب الشبابللتخلص من حب الشباب ، اخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح مع ملعقتين كبيرتين من الماء. استخدم وسادة قطنية لتطبيق المحلول المخفف على المناطق المصابة. انتظري لمدة 10 دقائق قبل غسله بالماء الفاتر. استخدم هذا العلاج يوميًا للحصول على نتيجة أسرع.لمكافحة الشيخوخةنريد دفع علامات شيخوخة الجلد مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد إلى أبعد مسافة ممكنة في المستقبل. حسنًا ، مع الاستخدام المنتظم لخل التفاح المخفف ، قد تتمكن من فعل ذلك.قم بتخفيف 1 ملعقة كبيرة من خل التفاح مع 3 ملاعق كبيرة من الماء. ضعيه على بشرتك باستخدام قطعة قطن. اشطف بشرتك جيدًا بعد حوالي 5 دقائق واتركها حتى تجف. استخدام هذا كل يوم سيساعد في تأخير شيخوخة الجلد.ة جميلة وخالية من العيوب إليك وصفات سريعه لتحسين صحة فروة الرأس والشعر وتعزيز عملية تجديد شباب الجلد كما أنه له خصائص مطهرة قوية تساعد على شفاء الجلد بشكل أسرع.تساعد الخصائص المطهرة والمضادة للالتهابات لخل التفاح أيضًا على توحيد لون بشرتك وتحقيق التوازن في إنتاج الدهون المفرطة في الجلد مما يجعله علاجًا رائعًا للبشرة الدهنية.يحتوي خل التفاح أيضًا على حمض ألفا هيدروكسي وتفتيح مسام بشرتكغسول للوجهغسل وجهك كل يوم بمحلول خل التفاح يحافظ على تنظيف مسامك تمامًا عن طريق إزالة كل الأوساخ مما يجعلك تتمتع ببشرة صحية ومتوهجةاخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح مع نصف كوب من الماء الفاتر. استخدميه لتطهير وجهك كل صباح.شفاء حروق الشمسقد يكون من الصعب جدًا التعامل مع حروق الشمس فإن استخدام خل التفاح يمكن أن يريحك من ألم حروق الشمس.اخلطي نصف كوب من خل التفاح مع 4 أكواب من الماء. اغمس قطعة قماش ناعمة ونظيفة في هذا المحلول واستخدمها لتدليك الجلد المصاب بحروق الشمس برفق. استخدم هذا العلاج كل يوم حتى تلتئم بشرتك.للتخلص من حب الشبابللتخلص من حب الشباب ، اخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح مع ملعقتين كبيرتين من الماء. استخدم وسادة قطنية لتطبيق المحلول المخفف على المناطق المصابة. انتظري لمدة 10 دقائق قبل غسله بالماء الفاتر. استخدم هذا العلاج يوميًا للحصول على نتيجة أسرع.لمكافحة الشيخوخةنريد دفع علامات شيخوخة الجلد مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد إلى أبعد مسافة ممكنة في المستقبل. حسنًا ، مع الاستخدام المنتظم لخل التفاح المخفف ، قد تتمكن من فعل ذلك.قم بتخفيف 1 ملعقة كبيرة من خل التفاح مع 3 ملاعق كبيرة من الماء. ضعيه على بشرتك باستخدام قطعة قطن. اشطف بشرتك جيدًا بعد حوالي 5 دقائق واتركها حتى تجف. استخدام هذا كل يوم سيساعد في تأخير شيخوخة الجلد.