في 5 دقائق.. حضري كيكة البرتقال



كيكة البرتقال كيكة البرتقال

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة عمل كيكة البرتقال في 5 دقائق.



المكونات:

2 كوب دقيق أبيض منخول.

كوب عصير برتقال.

كوب سكر أبيض.

4 بيضات.



ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

نصف كوب زيت ذرة أو 3 ملاعق زبد.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

ملعقة صغيرة فانيلا.

رشّة ملح.

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طريقة تحضير كيكة البرتقال:قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180، وجهزي صينية الكيك من خلال رشها بالزبد والدقيق وأتركيها جانبًا.قومي بخلط البيض والسكر باستخدام المضرب الكهربائي، ثم أضيفي الزيت أو الزبد تدريجيًا إلى المزيج.أضيفي كوب عصير البرتقال وبشر البرتقال إلى المزيج واستمري في الخفق.أضيفي البيكنج باودر والفانيليا ورشّة الملح إلى الدقيق.ابدئي في إضافة الدقيق تدريجيًا إلى مزيج البيض والسكر مع الاستمرار في الخفق ليصبح عجين متماسك.ضعي الخليط في الصينية وأدخليها الفرن لمدة 20 دقيقة مع تخفيف درجة الحرارة إلى 140 درجة، ويتم تركها حتى ترتفع وتنضج ويتغير لونها.أخرجي الكيكة من الفرن وقدميها بعد أن تبرد.