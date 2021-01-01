

بطرق مختلفة ومذاق متميز.. طريقة عمل المعمول بطرق مختلفة ومذاق متميز.. طريقة عمل المعمول

بطرق سهلة وسريعه يمكنك تجهيز المعمول بمذاق لا يقاوم إليك طرق مختلفة لتجهيز المعمول لأمهر الشيفات:



طريقة سهلة لعمل المعمول



للشيف أميرة شنب

مقادير معمول

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3 كوب دقيقسميد1 كوب دقيق ابيضنصف كوب سكر ابيض3 ملعقة لبن بودرة محلب مطحون أو ملعقة ريحة كحكملح400 جرام زبدة سائلة أو كوبونصف سمننصف ملعقة خميرة في قليل من الماء الدافئنصف ملعقة سكر3 ملعقة ماء زهر ماء حسب الرغبةتمر مفرومزبدةقرفةطريقة تحضير معمول:* يخلط السميد مع السكر واللبن وريحة كحك ورشة الملح والزبدة.* ويترك ليرتاح لمدة 24 ساعة.* تذوب الخميرة في الماء والسكر.* ثم تضاف للعجينة وماء الورد ويقلب ثم يترك ليختمر قليلا.* ثم يضاف الدقيق الأبيض* تسخن الزبدة وتضاف القرفة والتمر.* توضع العجينة في قالب المعمول وتحشى بحشوة التمر أقراص المعمول.* تدخل الفرن 220 لمدة 10 دقائق وتزين بسكر بودرة.المعمول للشيف نحلاء الشرشابىمكونات المعمول٥٠٠ جرام دقيق١٢٥ جرام سمنه١٢٥ جرام زبده٥٠ جرام سكر بودر٥٠ جرام سميد سيمولينا١٠ جرام بيكينج بودر٢ جرام فانيليابيضه٥٠ مللى لبنالحشوملبنعجوهطريقه عمل المعمولفي العجان الكهربائي أولا يتم وضع الدقيق مع السكر البودر مع البيكينج بودر مع الدقيق السيمولينا و نضربهم لمده دقيقتان حتى تتجانس المكونات.ثم نضع الزبدة مع السمنة و نضربهم على السرعة المتوسطة ثم نضع البيضة مع الفانيليا وأخيرا نضع اللبن مع باقى المقادير حتى تتجانس و تكون عجينه ناعمة.ثم تترك حتى ترتاح لمده ١٠ دقائق.ثم نشكلها بقطعات المعمول الخشب وتحشى حسب الرغبة بالملبن او العجوه و توضع فى فرن ساخن على درجه حراره ١٨٠ لمده ٢٥ دقيقة.ثم تقدم و عليها سكر بود حسب الرغبة.