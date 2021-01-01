نتنياهو يدخل الحجر الصحي بسبب كورونا

دخل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحجر الصحي بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا "كوفيد 19".
وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أعلنت المتحدثة باسم نتنياهو أنه يتعين على رئيس الوزراء الدخول في الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة شخص خالطه مؤخرا بفيروس كورونا.
جاءت نتيجة اختبار كورونا التي أجريت يومي الأحد والاثنين، لنتنياهو سلبية، لكن سيظل في العزل لمدة خمسة أيام.
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