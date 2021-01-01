نتنياهو يدخل الحجر الصحي بسبب كورونا

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نتنياهو يدخل الحجر الصحي بسبب كورونا

دخل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحجر الصحي بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أعلنت المتحدثة باسم نتنياهو أنه يتعين على رئيس الوزراء الدخول في الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة شخص خالطه مؤخرا بفيروس كورونا.

جاءت نتيجة اختبار كورونا التي أجريت يومي الأحد والاثنين، لنتنياهو سلبية، لكن سيظل في العزل لمدة خمسة أيام.

واختلط نتنياهو مع رئيس محكمة الليكود مايكل كلاينر الثلاثاء الماضي ، وتأكدت إصابة كلاينر بفيروس كورونا في وقت سابق يوم الاثنين. ثم ألغى نتنياهو ظهوره في مؤتمر بالقدس وخضع للاختبار.

كما التقى وزير المالية يسرائيل كاتس مع كلاينر الثلاثاء الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، أصيب سكرتيرة في مكتب رئيس الوزراء بفيروس كورونا يوم الأحد، لكن نتنياهو لم يتصل بها.

المصدر: صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية

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