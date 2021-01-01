الكوارث تضرب الإسكندرية.. مطر ورياح وتعطيل دراسة وحريق بالجمرك



الكوارث تضرب الإسكندرية الكوارث تضرب الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تقرر تعطيل الدراسة في المدارس والمعاهد بسبب الرياح والأمطار؛ موضحا أن هناك خطورة بسبب ارتفاع الأمواج على الكورنيش.





ونصح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»، المواطنين بالالتزام وعدم الخروج من المنزل قدر الامكان وللاهمية؛ مرددا: «مفيش حد من طلاب المدارس يخرج».



وأكد المحافظ أن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت اليوم ومستمرة إلى الغد، مشيرا إلى أنه في طريقه الان لميناء الاسكندرية لوجود حريق هناك والعمل على إطفائه.

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وأشار المحافظ، إلى انهيار أحد مباني التخزين بالميناء؛ منوها أن المبنى ممتلئ بالبضائع وأدوات التجميل والزيوت.