اقتصاد السعودية.. "بودكاست متمم" يناقش استدامة الموارد الطبيعية في إطار رؤية 2030

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اقتصاد السعودية.. "بودكاست متمم" يناقش استدامة الموارد الطبيعية في إطار رؤية 2030

ناقش برنامج "بودكاست متمم" أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، استدامة الموارد الطبيعية في إطار رؤية المملكة 2030، وذلك في حلقة جديدة نشرها المركز مساء اليوم.

واستضافت الحلقة وفقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، الذي تحدث خلالها عن ركائز رؤية وإستراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والعمل على تهيئة البيئة الممكنة والإطار المؤسسي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة، والمشاريع والمبادرات الوطنية، وجهود الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والغطاء النباتي للمملكة، كما ناقشت الحلقة عددًا من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة.

يذكر أن البرنامج يندرج ضمن سلسلة من الأنشطة واللقاءات التي ينظمها مركز التواصل والمعرفة المالية لإثراء المعرفة والثقافة المالية، بما يتوافق مع رؤية شركاء المنظومة المالية ويركز البرنامج في موسمه الأول على برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

وتستضيف حلقاته عددًا من المسؤولين وصنّاع القرار والمتخصصين من القطاعين المالي والاقتصادي، يناقشوا من خلالها أهم الموضوعات المتعلقة بتحقيق مستهدفات الرؤية

المصدر: صدى البلد

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