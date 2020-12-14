

الجرام يتخطى 900 جنيه.. ارتفاع صادم في أسعار الذهب اليوم الاثنين 14-12-2020 الجرام يتخطى 900 جنيه.. ارتفاع صادم في أسعار الذهب اليوم الاثنين 14-12-2020

اسعار الذهب اليوم الاثنين 14-12-2020 في مصر شهدت ارتفاعا كبيرا مقارنة بالانخفاض الذي شهدته الأسعار الأسبوع قبل الماضي ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيه ، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 : 803 جنيها اليوم، بعد أن انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 778 جنيها الاثنين قبل الماضي.



ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.



أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 803 جنيها للجرام بدون مصنعية.

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سعر الذهب في مصروجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:سعر جرام الذهب عيار 24سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 918 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 21وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 803 جنيهاسعر جرام الذهب عيار 18سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 688 جنيهاتسعر جرام الذهب عيار 14سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 535 جنيهاسعر أوقية الذهب عيار 24بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 28,541 جنيهسعر الجنيه الذهبوسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6,424 جنيهاسعر كيلو الذهب عيار 24بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 917,714 جنيهاسعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوموعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.