

اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 14-12-2020 اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 14-12-2020

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الاثنين الموافق 14-12-2020؛ وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث.



ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 6.5 جنيه، والبطاطس إلى 2.75 جنيه للكيلو، والبصل إلى 5.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة

4.5 جنيه، والجزر 5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 3.25 جنيه للكيلو كأعلى سعر.



ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 2.75 جنيه للكيلو، والرومي بـ 4 جنيهات للكيلو الواحد والابيض 2.75 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعر 4 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4 جنيهات، والألوان بـ 17 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 4 جنيهات.

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وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب بـ 4 جنيهات، والبلدي بـ 2.5 جنيه، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها لـ 6 جنيهات، والثوم بـ27جنيهًا ،والسبانج بـ 5جنيهات ،والقلقاس بـ 5جنيهات.وعلى صعيد الفاكهة، وصل سعر كيلو البرتقال البلدي والسكري إلى 6 جنيهات، وأبو سرة بـ 5 جنيهات، والليمون البلدي بـ 8 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والبلح الرملي بـ 9 جنيهات.