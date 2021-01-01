

هوندا تكشف عن سيارة جديدة.. تعرف على التفاصيل هوندا تكشف عن سيارة جديدة.. تعرف على التفاصيل

طرحت عملاق صناعة السيارات اليابانية هوندا، الجيل الجديد من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات Acura MDX.



تزأر Acura MDX، بمحرك V6 سعة 3.5 لتر وبقوة 294 حصان/362 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.



وبحسب شركة هوندا اليابانية فإن أسعار سيارتها الجديدة تبدأ من 46 ألف و900

قد يعجبك أيضا...

دولار.تم بناء السيارة الجديدة على منصة تصب تركيزها على ديناميكية القيادة، حيث يبلغ الطول 5.04 متر والعرض 2 متر والارتفاع 1.70 متر، ويبلغ طول قاعدة العجلات 2.89 متر، في حين تتراوح سعة حيز الحمولة من 459 إلى 2022 لترا من الأمتعة.ويتميز التصميم الخارجي لسيارة هوندا، بشبكة المبرد الجديدة، وإطار النوافذ الجانبية المصنوع من الكروم أو المعدني المطلي باللون الأسود اللامع، فضلا عن الكشافات والمصابيح الخلفية النحيفة، والجنوط الكبيرة قياس 19 و 20 بوصة.وتزخر المقصورة الداخلية للسيارة بمواد عالية الجودة، مع حليات الخشب الفاخر، والألومنيوم المصقول، والجلد الفاخر، ومقاعد رياضية مكسوة بالجلد، وسقف بانورامي. ويتوفر لعشاق السيارة 16 لونا للمقصورة الداخلية.