

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى بالبنوك المصرية الإثنين 14-12-2020 سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى بالبنوك المصرية الإثنين 14-12-2020

تنشر «الدستور» سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي ، والذي شهد استقرارا، اليوم الإثنين 14-12-2020، أمام الجنيه بالبنوك المصرية.



واستقر سعر شراء الدولار الرسمي نسبيًا أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.63 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.



وسعر الدولار الرسمي المُعلَن من البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

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