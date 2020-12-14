

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 14-12-2020 سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 14-12-2020

تباين سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14-12-2020، في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالأسواق المحلية.



ويرصد لكم موقع «الدستور»، في هذا التقرير، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية في عدد من البنوك المصرية العاملة اليوم الإثنين.



ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14-12-2020البنك المركزي المصرييواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري بسعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصريسجل سعر الريال فى البنك الأهلي المصري 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.بنك مصربلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.المصرف العربي الدوليسجل سعر الريال فى المصرف العربي الدولي 4.15 جنيه للشراء، و4.18 للبيع.البنك التجارى الدولى cibوجاء فى البنك التجاري الدولي بسعر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.البنك المصرى الخليجىكما استقر سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.بنك المصرف المتحدوحقق فى بنك المصرف المتحد 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.بنك عودهووصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.جدير بالذكر أن الريال السعودي يتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».