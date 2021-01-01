«سبيس إكس» تطلق قمرا اصطناعيا بعد انفجار صاروخ الأسبوع الماضي

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«سبيس إكس» تطلق قمرا اصطناعيا بعد انفجار صاروخ الأسبوع الماضي

بعد أيام فقط من انفجار صاروخ جديد تابع لشركة "سبيس إكس" أثناء تجربة هبوط، استخدمت شركة الفضاء بنجاح صاروخا مُجربا لإطلاق قمر اصطناعي لمحطة بث إذاعي أمريكية في الفضاء.

وأقلع الصاروخ "فالكون 9" غير المأهول من موقعه في كيب كانافيرال اليوم الأحد، بحسب ما أعلنته الشركة على تويتر، وهي الرحلة السابعة لهذا الصاروخ الذي هبط بسلام عند سفينة الاسترداد.

وقالت سبيس إكس إنه كان من المقرر في البداية أن تتم عملية الإطلاق أمس السبت لكنها تأجلت يوما لتوفير وقت لتنفيذ مزيد من الاختبارات.

ويأتي هذا الإطلاق بعد أن انفجر صاروخ "ستارشيب" غير مأهول تابع لسبيس إكس أثناء الهبوط بعد رحلة تجريبية الأسبوع الماضي بسبب مشكلة في نظام الوقود.

المصدر: الدستور

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