رغم أن السيارات الهجين التي تعمل بمحركي بنزين وكهرباء، ليست شيئا جديدا بالنسبة لشركة صناعة السيارات الفارهة اليابانية لكزس وشركتها الأم تويوتا، فإن السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات تعتبر كذلك بالنسبة لشركة لكزس على حد قول موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات.
وبحسب موتور تريند فإن لكزس لا تبيع حاليا أي سيارات كهربائية في السوق الأمريكية، رغم أنها تبيع مثل هذه السيارات مثل السيارة يو.إكس 300 إي في الأسواق الأخرى ولكن يبدو أن موقف الشركة بالنسبة للسوق الأمريكية سيتغير.
ومن المنتظر أن تكشف لكزس عن خططها لتطوير سيارات تعمل بمحرك كهربائي من خلال النموذج الاختباري القادم الذي يستخدم تكنولوجيا الدفع الرباعي المعروفة باسم "دايكرت فور" التي طورتها لكزس.
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التعليقات على لكزس تطور تكنولوجيا جديدة لاستخدامها في صناعة السيارات الكهربائية
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