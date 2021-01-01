

تراجع مبيعات «فولكس فاجن» في نوفمبر تراجع مبيعات «فولكس فاجن» في نوفمبر

أعلنت شركة "فولكس فاجن" الألمانية لصناعة السيارات استمرار تراجع مبيعاتها في نوفمبر الماضي عقب استقرار طفيف في أوائل الخريف.



وذكرت الشركة اليوم الجمعة، أن المبيعات تراجعت بنسبة 9% مقارنة نوفمبر عام 2019، ليصل إجمالي عدد السيارات المباعة 899 ألفا و900 سيارة.



وبلغت نسبة التراجع الشهر الماضي مقارنة ببداية العام الجاري 5ر16%.

قد يعجبك أيضا...

وتراجعت مبيعات الشركة في غرب أوروبا بنسبة 13%، مقابل 7ر13% لأمريكا الشمالية، كما تراجعت في أهم سوق للشركة، الصين، بنسبة 9ر6%، بعد أن سجلت تراجعا في أكتوبر الماضي بنسبة 3ر3%. وبلغت نسبة التراجع في سوق أمريكا الجنوبية الشهر الماضي 8ر1%.وواصلت مبيعات علامة "أودي" ارتفاعها على مستوى العالم بنسبة 8ر1%، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 8ر9% في أكتوبر الماضي.وتراجعت مبيعات كافة العلامات التجارية لسيارات الأفراد، باستثناء مبيعات سيارات "بينتلي" و"بوجاتي" و"لامبورجيني" الفاخرة. وبلغت نسبة التراجع في علامة "بورشه" 2%، مقابل 7ر9% في العلامة الأساسية لفولكس فاجن، و1ر17% لسكودا، و8ر22% لسيات. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات شركة "سكانيا" السويدية للشاحنات المملوكة لفولكس فاجن بنسبة 2ر30% على أساس سنوي.