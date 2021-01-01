خبير روسي يدحض شائعات حول مخاطر ترك الهواتف الذكية قرب الإنسان خلال النوم

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خبير روسي يدحض شائعات حول مخاطر ترك الهواتف الذكية قرب الإنسان خلال النوم

أعلنت جمعية المستهلك الروسية "روسكاتشيستفا"، اليوم الأحد، عن دحضها لكل الشائعات المرتبطة بشأن مخاطر الهواتف الذكية على الإنسان.

وكشف الخبير الروسي العامل كمتخصص بالاختبارات في جمعية المستهلك الروسية، سيرغي كوزمينكو، لصحيفة روسية أن كل الشائعات والأخبار المتعلقة بمخاطر تواجد الهواتف الذكية بالقرب الإنسان وجسمه خلال الليل هي مجرد معلومات غير صحيحة ودقيقة.

وأشار كوزمينكو إلى أنه لا يوجد تأكيد علمي للآثار السلبية لإشعاع الهاتف الذكي على البشر حتى الآن.

وأوضح الخبير قائلا: "في التقريرالختامي لمنظمة الصحة العالمية عام 2014 التي تلخص 20 عاما من البحث بشأن هذه القضية لم يتم العثورعلى ارتباط بين زيادة خطر الإصابة بأية أمراض واستخدام الهواتف المحمولة".

وحث كوزمينكو على التوقف عن استخدام الهواتف الذكية قبل الذهاب إلى النوم، حيث يمكن أن يضر بالبصر.

المصدر: سبوتنيك

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