

علماء يكتشفون "حوتا مذهلا" لم يُرَ من قبل علماء يكتشفون "حوتا مذهلا" لم يُرَ من قبل

قال علماء بحار إنهم اكتشفوا حيتانا جديدة ذات مواصفات غريبة، مؤكدين أنها تختلف عن أي كائنات بحرية أخرى رأوها من ذي قبل.



وبحسب موقع "ساينس ألرت" المتخصص في الأخبار العلمية، فإن الحيتان المكتشفة حديثا لها أسنان طويلة، وتم العثور عليها في الساحل الغربي من المكسيك.



وجمع الباحثون عينات جينية من الحيتان الغريبة، من أجل إخضاعها لتحليلات معمقة داخل المختبرات.

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وبينما يتواصل تحليل العينات، أكد العلماء أن التسجيلات والصور التي حصلوا عليها تجعلهم واثقين بقوة في أن هذه الكائنات لم يسبق رصدها من ذي قبل.وقال العالم المختص في الثدييات البحرية جاي بارلو: "لقد رأينا شيئا جديدا لم نكن نتوقعه في هذه المنطقة. هو شيء غير متطابق من الناحية البصرية أو حتى الصوتية مع أي كائن موجود ومعروف حتى الآن".وكان الباحث يعمل مع منظمة "سي شيفرد"، وهي منظمة غير ربحية تتولى القيام برحلات استكشاف في عرض البحار.وأضاف أن ما حققته هذه البعثة "ربما يبدو لأغلب الناس بمثابة ضرب من ضروب المستحيل، أي العثور على حيوان ثديي كبير موجود على الأرض بينما لا يعرف عنه العلم أي شيء".وبدأ مشروع اكتشاف هذا الحوت عام 2018، عندما تم رصد أصوات غريبة في مياه محيطة بجزر سان بينيتو المكسيكية، وقرب سواحل ولاية كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة.ومن المعروف في العالم، أن حيوانات مثل الحيتان والدلافين وخنازير البحر تمتاز بصوتها الخاص، لكن صوت الكائن الجديد الذي أطلق عليه "BW43" تحول إلى لغز محير، لأن الباحثين لم يتعرفوا عليه.وعقب ذلك، اشتبه الباحثون في أن يكون هذا الصوت صادرا عما أطلق عليه "حوت منقاري"، وهو حيوان لم يتم رصده حيا من ذي قبل.وتم العثور على 5 حيتان منقارية على سواحل كاليفورنيا بين عامي 1975 و1997، لكن أعمال البعثة البحرية التي جرت خلال العام الجاري على بعد مئة كيلومتر من ساحل المكسيك، قادت إلى اكتشاف نوع جديد من الحيتان المنقارية.وأوضح الباحثون أن الحوت المنقاري الذي قاموا بتصويره لا يشبه الحيتان المنقارية المعروفة، خلال الوقت الحالي.