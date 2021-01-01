

للوقاية من كورونا.. تناول هذه الأطعمة لتقوية جهاز المناعة للوقاية من كورونا.. تناول هذه الأطعمة لتقوية جهاز المناعة

يعتبر جهاز المناعة هو حائط السد الأول لمواجهة جميع الأمراض والأوبئة بجسم الإنسان، لذا يجب المحافظة عليه دوما والعمل على تقويته طوال الوقت.



وقد أثبتت بعض الدراسات العلمية الحديثة أن المناعة تتأثر ببعض العوامل الخارجية التي يتعرض لها الإنسان وأهمها الحالة النفسية والإجهاد وأيضا الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والقلب والسمنة المفرطة.



وأشار د.عمرو ماجد، أخصائي الكبد والجهاز الهضمي، بأن المناعة تتأثر بكل ما يتناوله الإنسان من أطعمة، لذا يجب الحرص على تناول طعام صحي يشمل كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وأهمها الأتي:

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الفواكه الحمضية مثل البرتقال، الليمون، الجريب فروت، وأيضا الأفوكادو، الكيوي، الكركم، الفلفل الأحمر، الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب، وكذلك الزبادي، الزنجبيل، الثوم، الشاي الأخضر، اللوز، البروكلي.ونصح الطبيب بضرورة البعد عن التدخين تماما سواء الإيجابي أو السلبي، وممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، والنوم عدد ساعات كافِ ليلا بما لا يقل عن 7- 8 ساعات يوميا، وأخيرا شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل يومياً.ويعتبر الجرجير من أكثر الأطعمة التي تقوي مناعة الجسم وذلك لاحتواءه على عناصر غذائية تعمل على حماية الجسم من الأورام السرطانية خصوصا سرطان الثدى.كما أنه يحسن عملية الغدة الدرقية، حيث إنه يعمل على الحد من إنتاج هرمون الغدة، وأيضا يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الجلطات ويحمى القلب من تصلب الشرايين وأمراض القلب المزمنة، ويعمل على الحد من هشاشة العظام، نظرًا لاحتوائه على الكالسيوم الذى يعزز كثافة العظام، لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.كما أنه يحسن صحة البصر، حيث أثبتت الدراسات أن فيتامين «ج» يحد من خطر الإصابة بأمراض العيون، كما أنها تقوى النظر وتحمى عدسة العين، وأخيرا يعزز صحة الجهاز المناعي ويحمي الجسم من الأمراض والفيروسات، ويحسن وظائف الجهاز الهضمى وتنظيم عملية الهض