

وصفة طبيعية لعلاج جرثومة المعدة وصفة طبيعية لعلاج جرثومة المعدة

يعني الكثيرون من آلام مزمنة في المعدة بسبب إصابتهم والفطريات والبكتيريا؛ أو جرثومة المعدة التي تزعجهم باستمرار وتجعلهم غير قادرين على تحمل الألم.



لذلك ينصح خبراء التغذية بعمل تلك الوصفة السحرية التي تساعدهم على علاج جرثومة المعدة.



المقادير :

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1 كرنبه (ملفوف)قرنبيطفلفل حاررأس يومثمرة فلفل رومى أحمر حلوثمرة فلفل أصفر حلو2 لفت أحمرثمرة فجل كبيرة2 جزرملح هيمالاياماءالطريقة- تغسل الخضروات جيدا وتقطع قطع صغيرة وتوضع فى إناء كبير.- يضاف إليهم الماء الكذاب به ملح الهيمالايا؛ وتغطى جيدًا وتترك لمدة 8 إلى 10 ساعات.- بعد مرور ال 10 ساعات تصفى الخضروات من محلول الملح و نجهز الصوص.مقادير الصوص1بصل أحمرقطعة كبيرة زنجبيل فريش مقشرفلفل أحمر حار7 فصوص ثوم مفروم- الطريقة- تخلط المكونات السابقة مع بعضها البعض ويضاف إليها الصوص على الخضروات السابقة وتقلب جيدا ونعقم برطمانات بوضعها ثوانى فى الميكرويف لمدة ثواني.- ثم نضع الخليط السابق في البرطمانات ونغلق جيدا و يترك فى مكان دافى لمدة 4 أيام حتى يتخمر وخير دليل على ذلك ظهور فقاعات هوائية.- بعد الأربع أيام نضعها فى الثلاجة و تستخدم كصنف مقبلات علاجى و صحى.يذكر أن هي بكتيريا حلزونية الشكل، تعيش وتتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة، وتعتبر المسبب للعديد من الأمراض في المعدة بما في ذلك القرحة وتنتقل عن طريق الأطعمة أو المياه غير النظيفة، أو مشاركة الأواني مع المصاب.أهم أعراض الإصابة بها هي:ألم وانتفاخ في البطن، وفقدان الشهية.تجنب مشاركة الأواني والحرص على نظافة الأطعمة والمياه من أهم سبل الوقاية.