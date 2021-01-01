في واقعة استوقفت الأطباء البيطريين والباحثين المتهمين بانتشار كورونا، أصبح نمر ثلجي في حديقة حيوانات أميركية أول حيوان من نوعه يتم تشخيص إصابته بالفيروس المستجد، وفقما كشف موقع "سكاي نيوز" البريطاني.
وقال المصدر إن نمر الثلوج في حديقة حيوان بمدينة لويزفيل في ولاية كنتاكي، عانى أعراضا تشبه أعراض كورونا، بما في ذلك السعال الجاف، وذلك رغم اتخاذ موظفين الحديقة الاحتياطات الضرورية.
وبعد إخضاع النمر "نيسي" لاختبار كورونا كانت النتيجة "إيجابية"، فيما أجرى موظفو الحديقة الفحص لنمرين آخرين يعيشان مع "نيسي"، ويجري حاليا انتظار النتائج.
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التعليقات على لأول مرة.. فيروس كورونا يعدي حيوانا جديدا
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