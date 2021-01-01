ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب ، وهو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم ، وقد تساعد الألياف والدهون الصحية للقلب من الأطعمة مثل الخضروات والفواكه في بقاء مستوياتك ضمن النطاق الصحي وقد يؤدي تناول الألياف الكافية إلى تقليل مستويات الكوليسترول بنسبة تصل إلى 10٪ .
وحسب ما ذكره موقع healthline إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) بالحد من تناول الدهون المشبعة من الأطعمة مثل اللحوم ومنتجات الألبان إلى ما لا يزيد عن 5-6٪ من السعرات الحرارية اليومية - أو 11-13 جرامًا لمن يأكل 2000 سعر حراري في اليوم ( 3 ).
وهناك بعض الوجبات الخفيفة التى ينصح بتناولها لتخفيف الكوليسترول وهى:
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التعليقات على 5 وجبات غذائية تخفض الكوليسترول فى الدم.. تعرف عليها
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