القومية للأنفاق تبدأ إغلاق شارع الهرم استعدادا لتنفيذ أعمال الخط الرابع للمترو



القومية للأنفاق تبدأ إغلاق شارع الهرم القومية للأنفاق تبدأ إغلاق شارع الهرم

بدأت الهيئة القومية للأنفاق في خطة إغلاق شارع الهرم استعدادا لبدء تنفيذ وحفر الجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المار بشارع الهرم الممتد بطول 14 كم من حدائق الاشجار بـ 6 أكتوبر حتى الجيزة، بعدما قامت الهيئة بالتعاقد مع ٤ شركات مقاولات مصرية لتنفيذ الأعمال المدنية والحفر لهذا القطاع من المشروع، حيث مخطط تنطلق الأعمال من حدائق أكتوبر في اتجاه الجيزة.



وقالت مصادر مسئولة لليوم السابع إن الإغلاق سيكون جزئيا لشارع الهرم وليس كليا باستثناء بعض مناطق تنفيذ المحطات، حيث سيتم غلق حارة ونصف فقط من كل اتجاه، فيما سيتم إجراء تحويلات مرورية لشارعى ترسا وفيصل الموازيان لاستيعاب الكثافات المرورية، لافتة إلى أن الإغلاق سيكون على مراحل مع امتداد أعمال تنفيذ المشروع المخطط أن تستمر ٤ سنوات.



وأكدت المصادر أن شركات المقاولات المصرية بدأت في تسلم مواقعها بمسار المشروع استعدادا للشروع في التنفيذ من اتجاه حدائق أكتوبر في اتجاه ميدان الجيزة، وأنه يجرى التنفيذ مع محافظة الجيزة والإدارة العامة للمرور لإجراء التحويلات المرورية نحو الشوارع البديلة مع رفع إشغالات السيارات من الشوارع البديلة سواء في فيصل أو ترسا لعدم إعاقة حركة المرور.



والجزء الغربى من المرحلة الأولى من الخط الرابع الممتد بطول 14 كم و12 محطة ستنفذ الأعمال المدنية له 4شركات حيث تم حسم المفاوضات معها لتنفيذ هذا القطاع، وجارى التفاوض لتنفيذ الأعمال المدنية للجزء الشرقى من هذه المرحلة مع تحالف مصرى ياباني، ومخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ هذه المرحلة بالكامل وافتتاحها بالكامل بعد 4 سنوات، كما أن الهيئة تسعى لضغط فترة التنفيذ لتكون أقل من 4 سنوت.



والجانب اليابانى اشترط خلال تقديمه قرض الـ 1.2 مليار دولار أن يكون استشارى المشروع يابانى والشركة المنفذة يابانى، إلا أنه تم التفاوض والاتفاق معه على السماح للشركات المصرية بالاشتراك فى الطرح الخاص بتنفيذ هذا المشروع سواء من خلال تكوين تحالفات مع شركات يابانية أو تحالفات فيما بينها فقط شرط الحصول على موافقة الجايكا فى حالة كانت الشركة أو التحالف الذى سينفذ المشرع مصري فقط وهو ما تم خلال الترسية على تحالف الـ 4 شركات مصرية لتنفيذ القطاع الغربى من المشروع.



وكانت الهيئة القومية للأنفاق طرحت مناقصة للمرة الثانية تقدم لها تحالف الشركات المصرية التي تم الاتفاق معه لتنفيذ القطاع الغربى بعدما سبق وألغتها فى أول مرة فى أعقاب تقديم شركة تايسى اليابانية عرض تفوق قيمته القيمة التقديرية المحددة لتكلفة هذا القطاع من المرحلة الأولى من الخط الرابع من قبل لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق، حيث تشترط الجايكا أن يكون طرح المناقصة قاصر على الشركات اليابانية وفقا لشروط القرض الياباني المقدم لتمويل تكلفة المشروع، وفى حالة كانت الشركات المشاركة مصرية تشترط الحصول على موافقتها لاستكمال إجراءات الطرح والترسية.



ومشروع المرحلة الأولى بالخط الرابع للمترو يمتد بطول 19 كيلو مترًا وعدد 17 محطة، وتم الاستقرار على تقسيمها إلى قطاعين أحدهما من حدائق الأشجار بـ 6 أكتوبر حتى الجيزة والآخر من الجيزة إلى الفسطاط، وتم تحديد التحالف المنفذ للمشروع عقب طرح مناقصة للمرة الثانية لاختيار الشركة أو التحالف الذى سيقوم بالأعمال المدنية والحفر وذلك بعد قرار الهيئة بإلغاء المناقصة التى كانت محدودة على الشركات اليابانية واستبعاد العرض اليابانى الوحيد الذى تقدم، بسبب ارتفاع قيمته عن القيمة التقديرية للمشروع.



والمرحلة الأولى من الخط الرابع تمتد من المحطة التبادلية بجوار ورشة الخط الرابع غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بحدائق الأهرام والمتحف المصرى الكبير وميدان الرماية، متجهة إلى شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، وتمتد بعد ذلك إلى محطة الملك الصالح، لتتقاطع مع الخط الأول للمترو، مارًا حتى محطة الفسطاط، وتشمل محطات حدائق الأشجار وحدائق الأهرام والنصر والمتحف الكبير وميدان الرماية والأهرام والمريوطية والعريش والمطبعة والطالبية ومدكور والمساحة والجيزة حيث الربط مع الخط الثانى للمترو، وميدان الجيزة والروضة والملك الصالح والفسطاط حيث الربط مع الخط الأول.

