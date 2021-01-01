اعرف خطوات تجنب مخاطر الدفاية الكهربائية.. فيديو

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صورة الخبر: مخاطر الدفاية الكهربائية
مخاطر الدفاية الكهربائية

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو يوضح فيه بعض النصائح للتعامل مع الدفايات الكهربائية خاصة مع دخول فصل الشتاء تصبح الدفاية الكهربائية أمر ضرورى لدى بعض المواطنين.



و أوضح الفيديو بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب مخاطر الدفاية، وهى كالاتى:

1- التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائى.

2- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

4- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

5- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال و الا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر علي الاقل.

6- عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين او تجفيف الملابس.

7- يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان الي الدرجة المطلوبة خاصة اثناء النوم.

https://www.facebook.com/watch/?v=4100171816666205

المصدر: فيس بوك

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