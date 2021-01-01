في أول تصريحاتها ضد طهران.. تهديد ووعيد من إدارة بايدن لـ إيران

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أعرب مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بايدن للأمن القومي، جايك سوليفان، اليوم الاثنين، عن إدانته إعدام الصحفي روح الله الذي يعد انتهاكا مروعا لحقوق الإنسان، متوعدا نظام طهران؛ وذلك في أول تصريحاته ضد إيران.



وقال سوليفان على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يعد إعدام إيران الصحافي روح الله زم الذي حرم من الإجراءات القانونية الواجبة وحكم عليه بسبب ممارسته حقوقه العالمية، انتهاكا مروعا آخر لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني".



وتوعد مستشار بايدن نظام طهران قائلا: "سننضم إلى شركائنا في المناداة والوقوف في وجه انتهاكات إيران".

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وكانت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية قد أفادت، يوم السبت، بتنفيذ إيران حكم الإعدام في الصحفي المعارض روح الله زم، وذلك بعد تأييد المحكمة لقرار إعدامه بسبب "خطورة الجرائم" التي ارتكبها ضد إيران.وذكر التلفزيون الإيراني أنه تم إعدام الصحفي وزعيم المعارضة السابق روح الله زم صباح السبت، بعد أن ظل زم لسنوات في المنفى بفرنسا وشارك في الاحتجاجات ضد النظام الإيراني.وكانت المحكمة العليا أيدت قرار حكم الإعدام بحق روح الله زم، والصادر عن محكمة الثورة في طهران، وذلك بعد إدانته بإثارة العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017.وصدر حكم الإعدام بحق روح الله زم بتهمة "الإفساد على الأرض"، وتمكنت قوات الحرس الثوري الإيراني في 2019 من اعتقال الصحفي المعارض واختطافه من إحدى الدول المجاورة لإيران.وبعد تنفيذ حكم الإعدام، تعرضت إيران لحملة إدانة دولية ضد الجريمة التي ارتكبت بحق الصحفي.ووصفت منظمة العفو الدولية الحقوقية ومقرها لندن في بيان بعد تأكيد الحكم على زام، بأن ماحدث ضد زام يعد "تصعيدًا مروعًا في استخدام عقوبة الإعدام كسلاح للقمع".كما أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن "غضبها" من إعدام روح الله زام ، وهو شخصية معارضة سابقة كان متورطًا في احتجاجات مناهضة للحكومة ، في باريس.