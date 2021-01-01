وزير التعليم لـ«صدى البلد»: فرض زي موحد للمعلمين من يناير 2022 شائعة



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استيائه الشديد من الخبر الذي انتشر على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، والذي يزعم صدور قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم، بفرض زي موحد للمعلمين ابتداء من يناير 2022 بعد التعاقد مع شركات متخصصة كبرى.



حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: إن هذا الخبر لا أساس له من الصحة نهائيا ، مشيرا إلى أنه يدخل في إطار الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة.



وناشد وزير التربية والتعليم جميع المعلمين وأولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات والأخبار التي يتم نشرها بشكل غير رسمي ، مشددا على أن أي قرارات جديدة تخص وزارة التربية والتعليم يتم نشرها في بيانات رسمية سواء على الحساب الرسمي الوحيد للوزير على فيسبوك ، أو على الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك.

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وكان قد وجه طالب في الثانوية العامة 2020 رسالة شكر إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب.حيث قال الطالب في رسالته : أشكر معاليك دكتور طارق شوقي علي كل تلك المصادر التي تمكنت من الحصول عليها و التعلم منها ، أنا طالب في الصف الثالث ثانوي والآن التعلم أصبح له متعه خاصة و أصبحت أهتم بالبحث و العلم لا الدرجات أشكر سيادتكم خالص الشكر.و من جانبه حرص وزير التربية والتعليم على الرد على رسالة الطالب قائلا : ⁩ والله شرحت صدري .... ربنا يوفقك وزملاءك جميعاو دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني ، جميع طلاب الثانوية العامة الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، والذين يبحثون عن مصادر تعليمية مجانية موثوق فيها للتعلم ، إلى الدخول على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري .وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة الوصول إلى منصة إدارة التعلم الموجودة على بنك المعرفة المصري من خلال الضغط هناوأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه طلاب الثانوية العامة 2021 سيجدوا على منصة إدارة التعلم كل المحتوى التفاعلي لجميع المواد وبثلاث لغات.وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه يمكن أيضا لطلاب الثانوية العامة 2021 الاستفادة من المواد التعليمية المتاحة على منصة ذاكر التعليمية من خلال الضغط هنا بدون اسم مستخدم أو كلمة سر ، مؤكدًا أنه يرى أن منصة إدارة التعليم على بنك المعرفة lms.EKB.eg أكثر عمقا وتخصصا للمرحلة الثانوية فقط ، ولكنها تحتاج تفعيل الطالب على حساب بنك المعرفة او استخدام البريد الالكتروني الجديد الموحد من ميكروسوفت.