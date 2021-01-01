اختراق وزارة الخزانة الأميركية وسرقة "بيانات خطيرة"

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اختراق وزارة الخزانة الأميركية وسرقة "بيانات خطيرة"

تعرضت وزارة الخزانة الأميركية لاختراق من قراصنة مدعومين من حكومة أجنبية، وفقا لمصادر لوكالة رويترز.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بأنهم على علم بأنباء سرقة بيانات خطيرة من وزارة الخزانة، ويتخذون الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأفادت الوكالة بأن الخزانة الأميركية تعرضت لهجوم سيبراني ناجح من قبل مجموعة من هاكرز تدعمهم دولة أخرى.

المصدر: رويترز

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