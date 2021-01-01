قبل اغتياله بـ7 دقائق.. فيديو ينشر لأول مرة لوصول طائرة سليماني لبغداد



قاسم سليماني قاسم سليماني

حصلت "العربية" على مقاطع فيديو، تبين وصول طائرة قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني، إلى مطار بغداد. ولم تستغرق الطائرة المسيرة الأميركية سوى 7 دقائق من وصول سليماني للحظة استهدافه واغتياله مطلع العام الحالي، في عملية أحدثت دويا عالميا.



ويُظهر الفيديو انتشار قوات أمنية من الحشد لاستقبال الطائرة، وعددا من السيارات التي كانت تقل أبو مهدي المهندس ومسؤول التشريفات في الحشد.



وحصلت "العربية" على معلومات جديدة تفيد باستهداف الطائرة المسيرة الأميركية لموكب سليماني والمهندس بعد دقائق فقط من وصول الطائرة إلى مطار بغداد.

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ودعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، الأحد، إلى إجراء تحقيق في الإذن الذي منح للدرون الأميركية التي قتلت سليماني والمهندس.وفي تصريحات لقناة "الحدث" قال العبادي انه لا يخوِّن أحدا، لكن إذا كان رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي أعطى الموافقة للدرون الأميركية من دون أن يعلم ماهية عملها فإن الأمر يعد كارثة.العبادي، وفي تصريحات سابقة خاصة لقناة "العربية"، أكد إعطاء الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي، الموافقة للطائرة التي استهدفت موكب سليماني.الاتهامات لم تتوقف بين العبادي وعبدالمهدي، حيث إن ميليشيا "عصائب أهل الحق" اتهمت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالضعف والتقصير بملف التحقيق، وقالت العصائب إن الحكومة الحالية تخشى الاستمرار بالتحقيقات، وهو ما يؤخر إعلان نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة.https://www.alarabiya.net/ar/iran/2020/12/14/%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF