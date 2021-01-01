ننشر دليل التعامل مع الامتحانات التجريبية لطلاب أولى ثانوي

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدليل الكامل لشرح كيفية دخول و حل الامتحانات الإلكترونية التجريبية المقرر عقدها لطلاب الصف الأول الثانوي الثلاثاء القادم ١٥ ديسمبر



وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار الاستعداد لـ الامتحانات الإلكترونية التدريبية التي سيتم عقدها لطلاب الصف الأول الثانوي من يوم الثلاثاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠، تم إرسال"كلمة المرور واسم المستخدم" للطالب على الإيميل المدرسي الخاص ب office 365.



وقالت وزارة التربية والتعليم في تنبيه عاجل لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لمن لم تصله كلمة المرور، يمكنه الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني: https://moe-register.emis.gov.eg.

وأضافت وزارة التربية والتعليم يهدف الامتحان الالكتروني التدريبي إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما يساعد الطالب للتعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد.ومن المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اختبارات تدريبية (بدون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوي بدءا من الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 حتى 30 ديسمبر 2020 ، للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.وستكون الأسئلة مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث إنه ليس محددًا بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.وقالت وزارة التربية والتعليم : في حالة حدوث أى مشكلات تقنية، لا داعي للانزعاج لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبي للوقوف على أى مشكلات والتعامل معها.وأضافت أنه من المهم لكل الطلاب أن يتعاملوا مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة وليقف كل طالب على مستواه في هذه المرحلة استعدادا للامتحانات التالية والتي سوف يتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.وشددت وزارة التربية والتعليم على أن محاولات الغش او الاعتماد على آخرين لن تفيد صاحبها ولكنها ستضره، حيث سيفقد فرصة التعرف على مستواه الحقيقي، حيث إن امتحانات نهاية العام ستكون في لجان مراقبة لا يسمح فيها بالعمل الجماعي او الاعتماد على الآخر.وقالت الوزارة : سيتم الإعلان خلال أسبوع عن كيفية الحصول على الاسم وكلمة السر للدخول على منصة الامتحانات، وكذلك الرابط المخصص لتسجيل أي شكوى أو مشكلة قد تواجه الطالب أثناء الامتحان التدريبي.وبالنسبة لجدول الامتحانات التجريبية لطلاب اولى ثانوي فهو كالتالي :الثلاثاء 15 ديسمبر 220 : اللغة العربية (3 ساعات) - الاحياء (ساعة ونصف)الاربعاء 16 ديسمبر 2020 : اللغة الاجنبية الاولى (ساعتان ونصف) - الجغرافيا (ساعة ونصف)الخميس 17 ديسمبر 2020 : الرياضيات (3 ساعات) - اللغة الاجنبية الثانية (ساعة ونصف)السبت 19 ديسمبر 2020 : الفلسفة والمنطق (ساعة ونصف) - الفيزياء (ساعة ونصف)الاحد 30 ديسمبر 2020 :التاريخ (ساعة و نصف) - والكيمياء (ساعة ونصف)وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالصور الدليل الكامل للتعامل مع الامتحانات الالكترونية التجريبية لطلاب اولى ثانوي















