تعليم القليوبية: نشر أرقام هواتف مسئولي التطوير التكنولوجي للتواصل مع الطلاب



وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

عقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية اجتماعا مع مسئولى الإحصاء والتطوير التكنولوجى بالإدارات التعليمية وبحضور عصام جودة مسئول الإحصاء بالمديرية، وسلوى جلال مسئول مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية، تمهيدا لاستقبال الاختبارات الإلكترونية التجريبية للصف الأول الثانوى.



وأكد وكيل الوزارة على ضرورة التواصل التام بين مسئول التطوير والبنية التكنولوجية بالإدارة ومسئول الإحصاء مع الطلاب، لحل أى مشكلة تواجه الطلاب، موجها بنشر اسم مسئول التطوير ومسئول الإحصاء وأرقام تليفوناتهم على صفحة الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعى لسهولة التواصل معهم.



من ناحية اخرى قرر السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية احالة معلما بمدرسة الشهيد محمد صبري اليجاوي للتحقيق لتلفظه بألفاظ غير لائقة مع الطلاب.

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جاء ذلك خلال جولة لوكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بمشاركة سماح إبراهيم وكيل المديرية لمتابعة سير العملية التعليمية بطوخ وقها وتم التأكيد خلال الجولة على تطبيق الإجراءات الإحترازية والنظافة والتباعد الاجتماعي والإنضباط في العمل .وأوصى وكيل وزارة التربية والتعليم خلال جولته بنقل مكتبة الإدارة إلى أي مدرسة واستغلال الحجرات الواسعة بالإدارة لاحتواء عدد أكبر من العاملين مع مراعاة التباعد والتدابيرالاحترازية، كما تفقد سير العملية التعليمية والإجراءات الوقائية بمدرسة الشهيد محمدعبدالحميد حسن الرسمية للغات.كما تفقد سير العملية التعليمية والإجراءات الوقائية بمدرسة الشهيد محمد عبدالحميد حسن الرسمية للغات وأكد على التطهير والتعقيم الدائم والمستمر للفصول حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين وأشاد بقاعة التدريب الموجودة بالمدرسة والإجراءات المتبعة أثناء انعقاد التدريب.فى سياق متصل عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وسماح إبراهيم وكيل المديرية اجتماعا لمناقشة الخطة الاستثمارية لمديرية التربية والتعليم ودواوين الإدارات التعليمية وبحضور الدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام والمهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفنى ومحمد خميس مدير عام الشئون المالية والإدارية.وناقش الاجتماع خطط وأعمال التطوير وأعمال الصيانة البسيطة والشاملة مشددا خلال الاجتماع على الالتزام بالقرارات والقوانين في اتخاذ كل الإجراءات المالية والإدارية ومتابعة سير العمل بالإدارة وكل المدارس التابعة لها.