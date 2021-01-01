أفادت مصادر إسرائيلية، بأن عددا من القتلة والمجرمين وتجار المخدرات فروا مؤخرا من إسرائيل إلى الإمارات، استباقا لصدور قرارات من الشرطة باعتقالهم، وأقاموا نشاطات اقتصادية هناك.
ونقلت التقارير عن مصدر في الشرطة الإسرائيلية قوله إن بعض المجرمين الذين فروا إلى دبي كانوا ضالعين في تهريب 750 كيلوغراما من مخدر الكوكايين من غواتيمالا جرى ضبطها الشهر الفائت في ميناء أشدود جنوب إسرائيل، وكذلك تهريب 3.2 طن كوكايين كانت ستنقل من بلجكيا إلى إسرائيل.
وقال المصدر: "لدينا معلومات عن المتورطين وسنصل إلى الجميع وسيقضون فترة عقوبتهم في إسرائيل. لدينا الكثير من الصبر والمعلومات حول أنشطتهم"، مضيفا أنه "جاء بعضهم بجوازات سفر مزورة والبعض الآخر بجوازات سفر إسرائيلية.. يريدون غسل الأموال التي يخفونها منذ سنوات.. صحيح أنه لا توجد اتفاقيات تسليم بين إسرائيل ولإمارات، لكن لدينا أساليبنا في التسبب في ترحيلهم ونقلهم إلى إسرائيل".
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التعليقات على مصادر إسرائيلية: قتلة ومجرمون إسرائيليون هربوا إلى دبي
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