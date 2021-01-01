بعد استبعاد صلاح من قائمة ذا بيست.. صحفي بـ سكاي سبورتس يفضح عنصرية الفيفا



صحفي بـ سكاي سبورتس يفضح عنصرية الفيفا صحفي بـ سكاي سبورتس يفضح عنصرية الفيفا



شن التونسي محمد أمين كناني، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" العالمية، هجوما عنيفا على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب استبعاد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، من القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم 2020 "ذا بيست".



وقال محمد أمين كناني، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "يبدو أن ليفاندوفسكي هو الأقرب حظا للفوز بالجائزة على حساب رونالدو وميسي، حيث توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، كما حصد الرباعية مع بايرن ميون الموسم الماضي "دوري أبطال أوروبا - السوبر الأوروبي - الدوري الألماني- السوبر الألماني".



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وأضاف: "تواجد ميسي رونالدو في القائمة النهائية كان مفاجأة بالنسبة لي، نظرا للمستوى المتوسط الذي ظهرا به الثنائي هذا العام مع برشلونة ويوفنتوس".وتابع: "ميسي ودع دوري أبطال أوروبا مع برشلونة الموسم الماضية بفضيحة تاريخية أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8 - 2، وخسر جميع الألقاب المحلية".وواصل: "رونالدو أيضا ودع دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من دور الـ 16 على يد ليون".واستطرد: "حقيقة كتمابع ومحلل للشأن الرياضي في أوروبا انتظرت تواجد صلاح وماني في القائمة النهاية اللذان نجحا في قيادة ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد غياب دام 30 عاما، أيضا كيفين دي بروين كان من الممكن أن ينضم بعد الموسم المميز الذي قدمه مع مانشستر سيتي".وأكمل: "الأمر أصبح واضحا في مثل هذه المسابقات، أن الجنسية ولون البشرة قد يصبحان عائقا أمام تتويج بعض اللاعبين الأفارقة بهذه الجوائز، وأن تتويج جورج ويا بجائزة أفضل لاعب في العالم لم يكن إلا استثناء".وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة الماضي عن القائمة المرشحة للاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020.وضمت القائمة المختصرة 3 لاعبين وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني.وخرج محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، من القائمة المختصرة رغم تتويجه مع ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي.وسيتم الإعلان عن اللاعب الفائز بالجائزة في حفل افتراضي يوم 17 ديسمبر المقبل.